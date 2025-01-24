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Çek Defterleri Tebliği Güncellendi: Ödeme Miktarları Artırıldı

Türkiye, çek defterleri ile ilgili tebliğde değişiklik yaptı; ödenecek miktarlar artırıldı.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 11:11
Çek Defterleri Tebliği Güncellendi: Ödeme Miktarları Artırıldı

Yeni Tebliğ ile Çek Defterleri İçin Ödeme Miktarları Artırıldı

Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ'de yapılan son değişiklikle dikkatleri üzerine çekti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan tebliğ, Resmi Gazete'de duyuruldu.

Yeni Ödeme Miktarları

20 Ocak 2010 tarihli ve 27468 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğin 4. maddesinde, muhatap bankaların ibraz eden düzenleyici dışındaki hamileler için ibraz edilen her çek yaprağına karşılık ödemekle yükümlü olduğu bedel değiştirildi. Önceki 9 bin 270 Türk lirası olan miktar, 12 bin 650 Türk lirası olarak güncellenmiştir.

Ayrıca, daha önce yayımlanan tebliğlere göre kullanılan çeklerde, muhatap bankanın süresinde ibraz edilmeyen çekin karşılığının bulunmaması durumunda, her çek yaprağı için ödenecek miktar 8 bin 650 Türk lirası iken, bu miktar 11 bin 120 Türk lirası olarak artırılmıştır.

Yapılan bu değişiklikler, 31 Ocak tarihinde yürürlüğe girecek.

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