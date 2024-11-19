Çekya Tarım Bakanı Vyborny İzmir'de Tarım ve Hayvancılık Forumuna Katıldı

Çekya Tarım Bakanı Vyborny İzmir'de Tarım ve Hayvancılık Forumunda

Çekya Tarım Bakanı Marek Vyborny, İzmir'de düzenlenen Tarım ve Hayvancılık İş Forumu'na katılarak Türkiye ile ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Bakan Vyborny, karşılıklı ticari ilişkilerin artış göstermesinin her iki ülkenin geleceği için kritik bir adım olduğunu ifade etti.

İkili İş Görüşmeleri ve Ortak Projeler

Forum, İzmir Ticaret Odası Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Vyborny, burada 30'a yakın iş insanıyla ikili iş görüşmeleri yaparak, tarım alanındaki işbirliklerinin önemli fırsatlar sunabileceğini dile getirdi. "İzmir'in tarım sektörünü destekleyen projelerde işbirliğine açığız," diyen Bakan, Çekya ile Türkiye arasında ticaret hacminin büyümesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin Canlı Sığır İthalatındaki Yeri

Vyborny, Türkiye'nin canlı sığır ithalatında önemli bir yerde olduğunu belirtirken, iki ülke arasındaki ticaret hacminin potansiyelinin çok daha yüksek seviyelerde olduğunu aktardı. Ayrıca, Çekya'daki üniversitelerin tarım konusunda yaptıkları çalışmalara dikkat çekerek, Türk üniversiteleriyle işbirliği için davette bulundu.

Ticaret Hacmi Rakamları

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Türkiye ile Çekya arasındaki ticaret hacminin 2023 yılında yaklaşık 5,7 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirtti. Geçen yıl Çekya'ya yapılan ihracatta 120 milyon dolarlık bölümün tarımsal ürünlerden oluştuğunu, su ürünleri ihracatında ise önemli bir artış yaşandığını kaydetti.

Çek Ticaret Bakanlığı'nın Fırsatları

Çekya Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Jana Havdova, gerçekleştirdikleri forumun Çekyalı ortaklar için aşı, hayvansal malzemeler ve canlı sığır gibi alanlarda fırsatlar sağladığını belirtti. Program, iki ülkenin tarım ve hayvancılık sektörlerine ilişkin sunumlarla devam etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.