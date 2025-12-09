Çelik Zirvesi İstanbul’da: Enerji Maliyetleri ve İthalat Tartışıldı

SteelOrbis’in 20. "Çelik Piyasalarında Yeni Ufuklar" Konferansı İstanbul’da Gerçekleşti

SteelOrbis tarafından düzenlenen 20. "Çelik Piyasalarında Yeni Ufuklar" konferansı, İstanbul’da 500’ün üzerinde sektör temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte çelik piyasasının güncel durumu, küresel gelişmeler ve sektörün geleceğine ilişkin değerlendirmeler paylaşıldı.

Açılış ve Sektör Değerlendirmeleri

Etkinliğin açılış oturumunda SteelOrbis Genel Müdürü Murat Eryılmaz konuştu. Ardından Çolakoğlu Metalurji Genel Müdürü Uğur Dalbeler sektöre ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Dalbeler, enerji maliyetlerinin Türkiye’nin çelik üretimindeki rekabet gücünü en çok zayıflatan unsur olduğunu belirterek, sanayi sektöründe enerji fiyatlarının 2022 yılında Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden beri 2 katına çıktığını vurguladı.

Dalbeler, Türkiye çelik piyasasında ilk kez ithalatın ihracatı geçtiği bir dönemin yaşandığını kaydetti. Bunun temel nedeni olarak Çin ve diğer ülkelerden gelen dampingli ve sübvansiyonlu ürünlerin yarattığı haksız rekabeti gösterdi. Dalbeler, Çin menşeli sıcak rulo sacın 470$/mt seviyesinden Türkiye’ye girmesinin gerçekçi olmadığını ve maliyetler göz önüne alındığında bunun Türkiye’deki üreticileri sürdürülemez bir rekabete zorladığını ifade etti.

Ekonomik Dalgalanmalar ve İç Piyasa

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nden Dr. Veysel Yayan, Türkiye ekonomisi ve çelik sektörünün görünümünü içeren bir sunum yaptı. Yayan, Türkiye’nin gayri safi milli hasılasında son 20 çeyrektir büyüme olduğunu, ancak bu büyümenin sektörlere farklı yansımalar verdiğini aktardı. 2023 depremi sonrasında inşaat sektöründe canlanma görüldüğünü, imalat sanayindeki büyümenin beklenen düzeyde olmadığını söyledi.

Yayan, tekstil sektöründe yaklaşık 200 firma üretimlerini Mısır’a taşıdığını, çelik sektöründe ise “iki ileri bir geri” şeklinde bir büyüme sergilendiğini belirterek, "Dengesizlik sadece iç piyasamızdaki dalgalanmalardan değil dünyadaki gelişmelerden de kaynaklanıyor" dedi.

SKDM, Hurda ve Küresel Piyasalar

İngiltere merkezli danışmanlık şirketi Redshaw Advisors’dan Anıl Akalın, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM)nın sektör üzerindeki olası etkilerini değerlendirdi. Günün ikinci oturumunda hurda piyasaları, enerji maliyetleri, ticaret beklentileri ve küresel talebe yönelik projeksiyonlar paylaşıldı.

Assofermet Başkanı Cinzia Vezzosi, EMR Group Genel Müdürü Tao Bai ve Çolakoğlu Metalurji Satınalma Direktörü Koray Günay, piyasa analizlerini katılımcılarla paylaştı. Öğle sonrasında düzenlenen "Küresel Piyasalar" oturumunda JFE Steel Corporation’dan Kazuo Mikle Fujisawa Asya çelik piyasasını değerlendirirken, OECD’den Luciano Glus enerji maliyetleri ve ticaret dinamiklerindeki değişimi aktardı.

Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka

Konferansın öne çıkan oturumlarından biri "Dijital Dönüşüm ile Yapay Zekanın Kesişim Noktası" oldu. Amplitude Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, yapay zekanın iş dünyasını ve çelik sektörünü nasıl dönüştürdüğüne dair sunum yaptı.

Kapanış Değerlendirmeleri

Programın son bölümünde İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin, Türkiye ve dünya ekonomisine yönelik değerlendirmelerini katılımcılarla paylaştı. Konferans, enerji maliyetleri, ithalat-ihracat dengesi, karbon düzenlemeleri ve dijital dönüşümün sektör üzerindeki etkilerini merkezine alan kapsamlı tartışmalarla sona erdi.

