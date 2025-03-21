Cengiz Eroldu OSD Yönetim Kurulu Başkanlığına Yeniden Seçildi

Cengiz Eroldu, OSD'nin 50. Olağan Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Başkanlığına güven tazeledi.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 16:13
Cengiz Eroldu OSD Yönetim Kurulu Başkanlığına Yeniden Seçildi

Cengiz Eroldu OSD Yönetim Kurulu Başkanlığına Yeniden Seçildi

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Cengiz Eroldu yeniden seçildi. OSD'nin 50. Olağan Genel Kurulu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla İstanbul Sanayi Odası Fazıl Zobu Meclis Salonu'nda gerçekleşti.

Yeni Yönetim Kurgusu

Seçim sonuçlarına göre, Cengiz Eroldu, OSD Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilirken, başkan vekilliğine Süer İsmail Sülün, başkan yardımcılarına ise Güven Özyurt ve Erdoğan Şahin getirildi.

Üretim Kapasitesi ve İhracat Hedefleri

Eroldu, OSD'nin 13 üyesi ve 17 üretim tesisi ile toplamda 2,2 milyon adetlik üretim kapasitesine sahip olduğunu ve son 50 yılda 33 milyon araç ürettiğini vurguladı. Bu araçların 20 milyonunun ihraç edildiğini belirten Eroldu, Türkiye’nin otomotiv sektöründeki potansiyeline dikkat çekti.

“Türkiye'de kararı alınmış ve alınacak diğer yatırımlar dikkate alındığında, 2,8-3 milyona kadar yaklaşan çok ciddi bir otomotiv ölçeğine kavuşmuş olacağız,” diyen Eroldu, 2024 yılını 37 milyar dolarlık ihracatla kapatmayı hedeflediklerini ifade etti.

OSD Başarı Ödülleri Sahiplerini Buldu

Etkinlikte ayrıca, “OSD Üyeleri Başarı Ödülleri” ve “Tedarik Sanayi Başarı Ödülleri” de sahiplerini buldu. 2024 Yılında Değer Olarak En Fazla İhracat Yapan 3 OSD Üyesi arasında Ford, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye ve Oyak Renault yer aldı. Temsa Skoda Sabancı Ulaşım Araçları A.Ş., “2024 Yılında İhracatını Değer Bazında En Fazla Artıran OSD Üyesi” ödülüne layık görüldü.

“Teknoloji Başarı Ödülü”nü ise Mercedes Benz Türk A.Ş., Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş., MAN Türkiye A.Ş. ve Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. paylaşırken, “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü”nü Ford Otomotiv kazandı.

“Teknoloji ve Yenileşme Ödülü” yazılımlar için Yazaki Otomotiv Yan Sanayi ve “Sürdürülebilirliğe Katkı Ödülü” Assan Hanil Otomotiv ile diğer firmalar arasında dağıtıldı. Ayrıca, “Doğal Afet Farkındalık ve Süreç Yönetimi Ödülü” de Aisin Otomotiv Parçaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye verildi.

Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) 50. Olağan Genel Kurulu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet...

Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) 50. Olağan Genel Kurulu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın (sol 3) katılımıyla İstanbul Sanayi Odası Fazıl Zobu Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu (sağ 2) yeniden bu göreve seçildi.

Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) 50. Olağan Genel Kurulu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet...

Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) 50. Olağan Genel Kurulu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın (sol 3) katılımıyla İstanbul Sanayi Odası Fazıl Zobu Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu (sağ 2) yeniden bu göreve seçildi.

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