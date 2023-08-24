Cep telefonu kullananlar dikkat: Hat sözleşmelerinde yeni dönem

Yüksek enflasyon ve artan maliyetler, Türkiye'nin önde gelen GSM operatörleri olan Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'un tüketiciyle ilişkilerini gözden geçirmelerine neden oldu. Son dönemde, operatörlerin tüketicilere yaptığı yeni bir uygulama, Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu tarafından eleştirilerek tüketicilere uyarı geldi.

Mobil iletişim sektörünün devleri olan bu operatörler, tüketicilere 2 yıllık taahhütlerle paketler sunuyor. Ancak dikkat çeken nokta, bu sürenin bitimine daha uzun bir zaman olduğu halde, tüketicilere zamlı fiyatlarla yeni sözleşme teklifleri sunulması oldu. Ayrıca, operatörler müşterileri telefonla arayarak bu teklifleri sunarken, indirimli gibi gösterilen zamlı fiyatları kabul etmeleri için ikna etmeye çalışıyor.





Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, bu uygulamayı tüketici haklarına aykırı olarak değerlendirdi. Belirsiz süreli veya 1 yıldan daha uzun süreli abonelik sözleşmelerinin, tüketicinin isteği olmadan ve cezai şart ödemeden feshedilebileceğini vurguladı. Ayrıca, operatörlerin tüketici onayı olmadan zam yapamayacağını ifade etti.

Ağaoğlu ayrıca, tüketicilere tavsiyelerde bulundu. Özellikle internet ve cep telefonu aboneliklerinde cayma bedeli konusunda tüketicilerin haklarının olduğunu belirtti. Tüketici Kanunu'na göre, 1 yıldan daha uzun süreli abonelik sözleşmelerini tüketici istediği zaman feshedebilir ve cezai şart ödemek zorunda değildir.

Tüketici Konfederasyonu, operatörlerin bu tür uygulamalarının tüketici haklarına aykırı olduğunu vurgularken, tüketicilere de sözleşmelerini dikkatli bir şekilde incelemeleri ve haklarını bilmeleri çağrısında bulunuyor. Sonuç olarak, tüketicilerin bu tür tekliflere karşı dikkatli olmaları ve haklarını savunmaları önem taşıyor.