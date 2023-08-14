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Cepler dolacak! 20 bin TL ödemeler kesinleşti, çalışanlar bayram ediyor

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Cepler dolacak! 20 bin TL ödemeler kesinleşti, çalışanlar bayram ediyor
Rekor promosyon duyurusu geldi! Tam 20 bin TL ödeme yapılacak! Tüm detaylar haberimizde.

Bu çalışanların yüzü uzun süre gelecek! 20 bin TL ödeme yapılacağı müjdesi geldi! Hemen ödemelerinizi alın! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. 

20 BİN TL ÖDEMELER BAŞLADI

Bu kurum çalışanlarının yüzünü uzun süre güldürecek! Kurumların bankalarla maaş anlaşmaları devam ederken bu kurum anlaşmaya vardı. Türk Eğitim Sen Konya şubesi ve Yapı Kredi Bankası arasında anlaşma imzalandı. Yapılan anlaşma kapsamında kurum çalışanlarının promosyonları Ağustos ayında hesaplarına geçmeye başlayacak. Kurum tarafından yapılan açıklamalara göre NEU 42 ay için 20 bin 100 TL, KTUN 36 ay için 21 bin 100 TL ödeme yapılmasına karar verildi. 

20 bin tl ödeme için anlaşma sağlandı

Kurum üniversite çalışanlarına hayırlı olsun dileyen mesajlarını paylaştı. Aynı zamanda kurum promosyonları yanında emeklilere verilecek promosyon ödemeleri de yakından takip ediliyor. Emekli vatandaşlara verilecek en düşük promosyon ödemesi SGK tarafından şu şekilde paylaşıldı; 3 bin 500 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 3 bin TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alanlara 3 bin 500 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alanlara 4 bin 500 TL, 10 bin TL ve üstü emekli maaşı alanlara 5 bin TL promosyon ödemesi yapılmasına karar verildi.

Ekonomi
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