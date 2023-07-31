Cepleri para dolduran müjde geldi! Yolu QNB Finansbank'a düşen faizsiz ihtiyaç kredisini kapacak

QNB Finansbank, müşterilere özel düşük faizli ihtiyaç kredisi fırsatı sunuyor! Bankaların artan ihtiyaç kredisi faizleri karşısında vatandaşların aradığı çözüm QNB Finansbank'ın aylık yüzde 1,99 faiz oranıyla 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyası oldu. Bu avantajlı teklif, yeni müşterilere özel olarak sunuluyor ve başvurular büyük ilgi görüyor.

KREDİ DETAYLARI





Düşük faiz oranı sayesinde nakit sıkıntısı yaşayanlar için büyük bir fırsat olan bu kampanya, 12 ay vade avantajıyla da dikkat çekiyor. Müşteriler, 12 ay vade seçeneğinde daha az faiz maliyeti ödeyerek ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. 50.000 TL'ye kadar olan kredi limiti de müşterilere nakit sorunlarına uygun bir çözüm sunuyor.

QNB Finansbank'ın düşük maliyetli ihtiyaç kredisi kampanyası, müşterileri tarafından büyük bir taleple karşılanıyor. 12 ay vadeli 50.000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olanlar, aylık sadece 4.900 TL taksit ödeyerek bu avantajdan yararlanabiliyorlar.

Siz de nakit ihtiyaçlarınızı uygun maliyetlerle karşılamak için QNB Finansbank'ın özel kampanyasından faydalanabilirsiniz.