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Cepleri yakacak yeni zam açıklandı! Benzin, motorin, LPG'ye büyük zam yolda

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Cepleri yakacak yeni zam açıklandı! Benzin, motorin, LPG'ye büyük zam yolda
Araç sahiplerine kötü haberler peş peşe geliyor. Yine zam yapıldı! Tüm detaylar haberimizde.

Araç sahipleri artık kontak çeviremeyecek duruma geldi. Akaryakıt zamları dur durak bilmiyor! Gün yeni zam haberiyle başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AKARYAKIT ZAMLARI DURMUYOR

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili yapılan son haberlere göre motorin fiyatlarına 1 TL 7 kuruş zam geliyor. DV yüzde 20'ye çıkarıldıktan sonra benzine 40 kuruş, motorine 38 kuruş, LPG'ye 15 kuruş zam eklenecek. Benzin fiyatlarında ise bir değişiklik olması beklenmiyor. İstanbul'da ortalama 1 litre motorin 25.20 TL'den 1 litre benzin 26.65 TL'ye yükselmiş oldu.

akaryakıta yeni bir zam daha geldi

 Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar Brent petrol fiyatlarından etkileniyor. Brent petrolün varili 78.12 dolardan işlem görüyor. Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarının günden güne artmasıyla ne yapacaklarını bilemiyor. Motorin fiyatlarına gelen zam cepleri epey yakacak gibi duruyor. Akaryakıt fiyatlarına gelen bu artışlar ise araç sahiplerini başka enerji kaynakları kullanımına yönlendiriyor. Aynı zamanda toplu taşıma kullanımı da giderek artıyor. 

Ekonomi
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