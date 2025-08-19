DOLAR
40,89 0%
EURO
47,8 -0,1%
ALTIN
4.387,13 -0,15%
BITCOIN
1.748.806,55 63,22%

Cevdet Yılmaz: 2025 2. çeyrekte işsizlik %8,6, istihdam artışı sürüyor

Cevdet Yılmaz, nisan-haziran iş gücü verilerinde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranının 2025 ikinci çeyrekte %8,6 olduğunu ve istihdam politikalarının kararlılıkla sürdüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 13:49
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 13:49
Cevdet Yılmaz: 2025 2. çeyrekte işsizlik %8,6, istihdam artışı sürüyor

Cevdet Yılmaz, Nisan-Haziran İşgücü Verilerini Değerlendirdi

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik yüzde 8,6 oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal'deki hesabından nisan-haziran dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

Yılmaz, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranının son on çeyrektir tek haneli seviyesini koruduğunu ve 2025'in ikinci çeyreğinde %8,6 olarak gerçekleştiğini bildirdi. Bu oranın Orta Vadeli Program (OVP)'da öngörülenden daha olumlu bir seyir izlediğini vurguladı.

Yılmaz, gençler ve kadınlardaki istihdam artışını kapsayıcı büyümenin en net göstergelerinden biri olarak nitelendirerek, bu gelişmeleri hem istihdam ve üretim politikaları hem de nüfus politikaları açısından takip ettiklerini söyledi.

Gençlerin iş gücüne katılım oranı 2025'in ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 1,1 puan yükselirken, işsizlik oranı 0,4 puan geriledi ve genç istihdamında artış görüldüğünü belirtti. Bu sonuçları sevindirici bir gelişme olarak değerlendirdi.

Yılmaz, istikrarlı ve dengeli büyüme anlayışıyla istihdam artışını kalıcı kılacak politikaların kararlılıkla sürdürüldüğünü; toplumun her kesimini kapsayan kalkınma odaklı politikalarla hem enflasyonu düşürmeyi hem de büyüme için güçlü bir zemin oluşturarak sosyal refahı kalıcı olarak artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tarsus Üniversitesi ile Akkuyu NGS arasında işbirliği görüşmesi
2
TCMB Döviz Kurları (Saat 15.30) — Gösterge Kurlar
3
GAİB 62. Şam Uluslararası Fuarı'nı Şam'da Düzenliyor
4
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
5
KAGİDER Momentum Başladı: 24 Ay Sürecek Kadın Girişimci Güçlendirme Programı
6
Bakan Kacır Erzincan'da: OSB Temeliyle Yatırım ve İstihdam Vurgusu
7
Sürdürülebilir Ulaşım Zirvesi: Mikro Mobiliteye Yatırım Çağrısı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle