Cevdet Yılmaz: 2025 2. çeyrekte işsizlik %8,6, istihdam artışı sürüyor

Cevdet Yılmaz, Nisan-Haziran İşgücü Verilerini Değerlendirdi

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik yüzde 8,6 oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal'deki hesabından nisan-haziran dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

Yılmaz, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranının son on çeyrektir tek haneli seviyesini koruduğunu ve 2025'in ikinci çeyreğinde %8,6 olarak gerçekleştiğini bildirdi. Bu oranın Orta Vadeli Program (OVP)'da öngörülenden daha olumlu bir seyir izlediğini vurguladı.

Yılmaz, gençler ve kadınlardaki istihdam artışını kapsayıcı büyümenin en net göstergelerinden biri olarak nitelendirerek, bu gelişmeleri hem istihdam ve üretim politikaları hem de nüfus politikaları açısından takip ettiklerini söyledi.

Gençlerin iş gücüne katılım oranı 2025'in ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 1,1 puan yükselirken, işsizlik oranı 0,4 puan geriledi ve genç istihdamında artış görüldüğünü belirtti. Bu sonuçları sevindirici bir gelişme olarak değerlendirdi.

Yılmaz, istikrarlı ve dengeli büyüme anlayışıyla istihdam artışını kalıcı kılacak politikaların kararlılıkla sürdürüldüğünü; toplumun her kesimini kapsayan kalkınma odaklı politikalarla hem enflasyonu düşürmeyi hem de büyüme için güçlü bir zemin oluşturarak sosyal refahı kalıcı olarak artırmayı hedeflediklerini ifade etti.