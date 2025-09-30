Cevdet Yılmaz: Ağustos'ta istihdam 200 binin üzerinde, işsizlik yüzde 8,5

Cevdet Yılmaz: Ağustos iş gücü verileri açıklandı

İstihdam artışı ve işsizlikte tek haneli seyrin sürmesi vurgulandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ağustos ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendirdi. Yılmaz, verileri NSosyal hesabından paylaştı ve istihdam ile işsizlik rakamlarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

"Ekonomik bakımdan olduğu kadar sosyal politikalar açısından da büyük önem taşıyan işsizlik oranı, 28 aydır tek hanedeki istikrarlı seyrini sürdürmeye devam ediyor."

Ağustos ayı verilerine göre işsizlik oranı, iş gücüne katılma oranındaki artışın da etkisiyle bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 8,5 olarak gerçekleşti.

"Bununla beraber ağustos ayında istihdamımız 200 binin üzerinde artmıştır. Enflasyonla mücadelede kararlı ve bütüncül bir yaklaşımla ilerlerken, sosyal kalkınmanın temel unsurlarından biri olan istihdamımızı artırmayı önceliğimiz olarak görüyor; işsizliğin azaltılması hedefimizi çok boyutlu olarak ele alıyoruz. Bir yandan kadınların ve gençlerin iş gücüne katılımını desteklerken diğer yandan da potansiyel iş gücünün ekonomik yaşama aktif katılımını sağlamaya yönelik politikalarımızı uygulamaya devam ediyoruz. Program dönemi sonu itibarıyla işsizlik oranını tarihinde ilk kez yüzde 8'in altına düşürmeyi ve ekonomimize yaklaşık 2,5 milyon ilave istihdam kazandırarak, iş gücü piyasasına daha fazla bireyin katılımını sağlamayı ve toplumsal refahı artırmayı amaçlıyoruz."

Yılmaz'ın açıklamaları, hem makroekonomik hedeflere hem de sosyal politika önceliklerine bağlı atılacak adımların sürdürüleceğini işaret ediyor.