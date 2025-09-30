Cevdet Yılmaz: Ağustos'ta istihdam 200 binin üzerinde, işsizlik yüzde 8,5

Cevdet Yılmaz: Ağustos'ta istihdam 200 binin üzerinde arttı; işsizlik oranı yüzde 8,5 ile 28 aydır tek hanede.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 11:44
Cevdet Yılmaz: Ağustos'ta istihdam 200 binin üzerinde, işsizlik yüzde 8,5

Cevdet Yılmaz: Ağustos iş gücü verileri açıklandı

İstihdam artışı ve işsizlikte tek haneli seyrin sürmesi vurgulandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ağustos ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendirdi. Yılmaz, verileri NSosyal hesabından paylaştı ve istihdam ile işsizlik rakamlarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

"Ekonomik bakımdan olduğu kadar sosyal politikalar açısından da büyük önem taşıyan işsizlik oranı, 28 aydır tek hanedeki istikrarlı seyrini sürdürmeye devam ediyor."

Ağustos ayı verilerine göre işsizlik oranı, iş gücüne katılma oranındaki artışın da etkisiyle bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 8,5 olarak gerçekleşti.

"Bununla beraber ağustos ayında istihdamımız 200 binin üzerinde artmıştır. Enflasyonla mücadelede kararlı ve bütüncül bir yaklaşımla ilerlerken, sosyal kalkınmanın temel unsurlarından biri olan istihdamımızı artırmayı önceliğimiz olarak görüyor; işsizliğin azaltılması hedefimizi çok boyutlu olarak ele alıyoruz. Bir yandan kadınların ve gençlerin iş gücüne katılımını desteklerken diğer yandan da potansiyel iş gücünün ekonomik yaşama aktif katılımını sağlamaya yönelik politikalarımızı uygulamaya devam ediyoruz. Program dönemi sonu itibarıyla işsizlik oranını tarihinde ilk kez yüzde 8'in altına düşürmeyi ve ekonomimize yaklaşık 2,5 milyon ilave istihdam kazandırarak, iş gücü piyasasına daha fazla bireyin katılımını sağlamayı ve toplumsal refahı artırmayı amaçlıyoruz."

Yılmaz'ın açıklamaları, hem makroekonomik hedeflere hem de sosyal politika önceliklerine bağlı atılacak adımların sürdürüleceğini işaret ediyor.

İLGİLİ HABERLER

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
4. Uluslararası Sigorta Zirvesi: Emine Feray Sezgin'den Dijital Dönüşüm Vurgusu
2
Cevdet Yılmaz: Ağustos'ta istihdam 200 binin üzerinde, işsizlik yüzde 8,5
3
Sigorta Acenteleri Yeni Ürünler İçin Beyin Fırtınası Yapıyor
4
MÜSİAD SAMEKS Eylül'de 51,2: Ekonomide Ilımlı Genişleme Sinyali
5
New York Borsası Powell'ın Uyarılarıyla Gün Sonu Düşüşü
6
AJet Ankara-Erbil Direkt Uçuşları 26 Ekim'de Başlıyor
7
Von der Leyen: Avrupa 2027'ye Kadar Rus Fosil Yakıtlarına Veda Edecek

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları