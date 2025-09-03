DOLAR
41,17 -0,04%
EURO
47,98 -0,01%
ALTIN
4.693,96 -0,4%
BITCOIN
4.586.995,73 -0,03%

Cevdet Yılmaz: Ağustos Verileriyle Dış Ticaret Dengesi İyileşti

Cevdet Yılmaz, ağustos dış ticaret verilerinde ithalattaki düşüşün dış ticaret açığını azalttığını ve yıllıklandırılmış değerin 87,5 milyar dolara gerilediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 15:31
Cevdet Yılmaz: Ağustos Verileriyle Dış Ticaret Dengesi İyileşti

Cevdet Yılmaz: Ağustos Verileriyle Dış Ticaret Dengesi İyileşti

Yılmaz: Politikalar öngörülebilirlik ve güveni artırdı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ağustos ayı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmesini NSosyal hesabından paylaştı. Yılmaz, "Uyguladığımız politikaların beklentileri olumlu yönde etkilediği, öngörülebilirliğin ve ekonomiye olan güvenin arttığı ortamda dış ticaret dengelerimiz de iyileşiyor." ifadesini kullandı.

Yılmaz, ihracatta bu yılın ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre %0,9 azalma kaydedildiğini, buna karşılık ithalattaki %3,9 oranındaki düşüşün dış ticaret dengesine olumlu yansıdığını belirtti.

Yetkili, dış ticaret açığının aynı dönemde %16,7 oranında azaldığını ve yıllıklandırılmış değerinin 87,5 milyar dolar düzeyine gerilediğine dikkat çekti.

Yılmaz değerlendirmesinin devamında şunları kaydetti: "Gerek dış ticaret, gerekse turizmde sağlanan olumlu gelişmeler, yıl sonunda cari açığın milli gelire oranını programda öngördüğümüz yüzde 2'lik seviyenin altına getirecektir. Küresel rekabette önemli bir aktör olmayı sürdürerek ülkemizin uluslararası yatırımlardan daha fazla pay almasını sağlayacak ve ihracat odaklı teknolojik dönüşüm ile ekonomimizin verimliliğini yükselteceğiz. Hazırlıklarında son aşamaya geldiğimiz ve önümüzdeki günlerde açıklayacağımız Orta Vadeli Program ile ihracatımıza hız kazandıracak adımlar atmayı sürdüreceğiz."

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TCMB: Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları (Bilgi Amaçlı)
2
TCMB Döviz Kurları (15:30) — Dolar, Euro ve Güncel Kurlar
3
Cevdet Yılmaz: Ağustos Verileriyle Dış Ticaret Dengesi İyileşti
4
Zalando, AB içerik kuralları davasını kaybetti: Genel Mahkeme kararı onadı
5
MINEX 11 İzmir'de Açıldı: Türkiye'nin Madencilik Gücü Dünyaya Sunuluyor
6
Lenin: Dünyanın İlk Nükleer Buzkıranı 30 Yılın Ardından Müze Oldu
7
Asya Borsalarında Satış Baskısı: Güney Kore Hariç Negatif Seyir

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor