Cevdet Yılmaz: Ağustos Verileriyle Dış Ticaret Dengesi İyileşti

Yılmaz: Politikalar öngörülebilirlik ve güveni artırdı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ağustos ayı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmesini NSosyal hesabından paylaştı. Yılmaz, "Uyguladığımız politikaların beklentileri olumlu yönde etkilediği, öngörülebilirliğin ve ekonomiye olan güvenin arttığı ortamda dış ticaret dengelerimiz de iyileşiyor." ifadesini kullandı.

Yılmaz, ihracatta bu yılın ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre %0,9 azalma kaydedildiğini, buna karşılık ithalattaki %3,9 oranındaki düşüşün dış ticaret dengesine olumlu yansıdığını belirtti.

Yetkili, dış ticaret açığının aynı dönemde %16,7 oranında azaldığını ve yıllıklandırılmış değerinin 87,5 milyar dolar düzeyine gerilediğine dikkat çekti.

Yılmaz değerlendirmesinin devamında şunları kaydetti: "Gerek dış ticaret, gerekse turizmde sağlanan olumlu gelişmeler, yıl sonunda cari açığın milli gelire oranını programda öngördüğümüz yüzde 2'lik seviyenin altına getirecektir. Küresel rekabette önemli bir aktör olmayı sürdürerek ülkemizin uluslararası yatırımlardan daha fazla pay almasını sağlayacak ve ihracat odaklı teknolojik dönüşüm ile ekonomimizin verimliliğini yükselteceğiz. Hazırlıklarında son aşamaya geldiğimiz ve önümüzdeki günlerde açıklayacağımız Orta Vadeli Program ile ihracatımıza hız kazandıracak adımlar atmayı sürdüreceğiz."