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Cevdet Yılmaz'dan Ekim Ayı Enflasyon Verilerine Değerlendirme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ekim ayı enflasyon verilerini değerlendirerek hedeflerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 11:24
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 11:24
Cevdet Yılmaz'dan Ekim Ayı Enflasyon Verilerine Değerlendirme

Cevdet Yılmaz, Ekim Ayı Enflasyon Veri Değerlendirmesi Yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, uyguladıkları ekonomi programı aracılığıyla toplumsal refahı artırmayı ve dezenflasyon sürecinin güçlenmesini hedeflediklerini belirtti.

TÜİK Verileri Üzerine Açıklama

Yılmaz, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ekim ayı enflasyon verileri ile ilgili sosyal medya üzerinden bir değerlendirme yaptı. Yılmaz, "Toplumsal refahı artırmak amacıyla uyguladığımız ekonomi programı ile dezenflasyon sürecinin önümüzdeki dönemde daha da güçlenmesini ve tek haneli enflasyon hedefimize ulaşmayı amaçlıyoruz." dedi.

Yıllık Enflasyon ve Tüketici Fiyatları

Ekim ayında tüketici fiyatlarının yüzde 2,88 oranında arttığını ve yıllık enflasyonun ise yüzde 48,58 düzeyine indiğini belirten Yılmaz, son 5 ayda yıllık enflasyondaki azalışın 27 puana yaklaştığını vurguladı.

Gıda Fiyatlarındaki Etki ve Beklentiler

Gıda fiyatlarının ekim ayındaki enflasyon üzerindeki etkisine dikkat çeken Yılmaz, sezon geçişinin de taze meyve ve sebze grubunda fiyat artışlarına neden olduğunu söyledi. Tüm geçici etkiler arındırıldığında, çekirdek enflasyon göstergelerinin aylık değişimlerinde azalma olduğunu ifade etti.

2024 Yılı Beklentileri

Yılmaz, 2024 yılının son çeyreğinde, dönemsel fiyatlama etkisinin azalmasını, hizmet enflasyonunda iyileşmeyi ve küresel emtia fiyatlarındaki olumlu seyrin dezenflasyon sürecine katkı sağlamasını beklediklerini ekledi.

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