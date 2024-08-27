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Cevdet Yılmaz'dan Kişi Başına Düşen GSYH Artışı Açıklaması

Türkiye'nin 2003-2023 yılları arasında kişi başına GSYH artışı yüzde 257 olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 22:10
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 22:10
Cevdet Yılmaz'dan Kişi Başına Düşen GSYH Artışı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın GSYH Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kişi başına düşen Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış oranlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, bu konudaki eleştirilere uluslararası kurumların verileriyle yanıt verdi.

'Eskiden Türkiye Daha Müreffeh İddiaları Yanlış'

Yılmaz, resmi sosyal medya hesabında "'Eskiden Türkiye daha müreffehti' diye iddia edenleri uluslararası kurumların hesapladığı rakamlar yalanlıyor" ifadelerini kullandı. 2003-2023 yılları arasında Türkiye'nin kişi başına düşen GSYH artışının %257 olduğunu belirten Yılmaz, karşılaştırmalı verileri de paylaştı.

Yılmaz'ın açıkladığı verilere göre, Türkiye'nin GSYH artışı şu şekilde sıralanmıştır:

  • Polonya: %242
  • Rusya: %161
  • Almanya: %110
  • Hollanda: %105
  • Fransa: %90
  • İspanya: %88
  • İngiltere: %85
  • İtalya: %72

Kalkınma Farkını Azaltma

Bu artışlar, Türkiye'nin son yirmi yılda gösterdiği gelişmelerin önemli bir göstergesi olarak nitelendirilmektedir. Yılmaz, "Buna kalkınma farkını azaltma veya yakınsama (convergance) deniyor. Ülkemizin son yirmi yılda sağladığı başarının özet bir göstergesi" dedi.

Yılmaz ayrıca, siyasi istikrar içerisinde enflasyonla mücadeleyi başarıyla sürdürmeyi, yüksek katma değerli üretimle büyümeyi ve sosyal refahı artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

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