Cevdet Yılmaz'dan Kişi Başına Düşen GSYH Artışı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın GSYH Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kişi başına düşen Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış oranlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, bu konudaki eleştirilere uluslararası kurumların verileriyle yanıt verdi.

'Eskiden Türkiye Daha Müreffeh İddiaları Yanlış'

Yılmaz, resmi sosyal medya hesabında "'Eskiden Türkiye daha müreffehti' diye iddia edenleri uluslararası kurumların hesapladığı rakamlar yalanlıyor" ifadelerini kullandı. 2003-2023 yılları arasında Türkiye'nin kişi başına düşen GSYH artışının %257 olduğunu belirten Yılmaz, karşılaştırmalı verileri de paylaştı.

Yılmaz'ın açıkladığı verilere göre, Türkiye'nin GSYH artışı şu şekilde sıralanmıştır:

Polonya: %242

Rusya: %161

Almanya: %110

Hollanda: %105

Fransa: %90

İspanya: %88

İngiltere: %85

İtalya: %72

Kalkınma Farkını Azaltma

Bu artışlar, Türkiye'nin son yirmi yılda gösterdiği gelişmelerin önemli bir göstergesi olarak nitelendirilmektedir. Yılmaz, "Buna kalkınma farkını azaltma veya yakınsama (convergance) deniyor. Ülkemizin son yirmi yılda sağladığı başarının özet bir göstergesi" dedi.

Yılmaz ayrıca, siyasi istikrar içerisinde enflasyonla mücadeleyi başarıyla sürdürmeyi, yüksek katma değerli üretimle büyümeyi ve sosyal refahı artırmayı hedeflediklerini vurguladı.