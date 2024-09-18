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Cevdet Yılmaz'dan Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi'nde Vurgular

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi'nde savunma sanayinin önemi ve insan kaynaklarının rolü üzerine açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 12:19
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 12:19
Cevdet Yılmaz'dan Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi'nde Vurgular

Cevdet Yılmaz'dan Savunma Sanayii Vurguları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada teknolojinin önemine dikkat çekti.

Terör ve Çatışmalar Üzerine Analiz

Yılmaz, "Hem terör saldırılarında hem de ülkeler arası çatışmalarda farklı yöntemlerin ve teknolojilerin kullanıldığını görüyoruz. Güçlü toplumlar, kendi ayakları üzerinde durabilenler olacaktır" dedi.

İnsan Kaynağının Önemi

Yılmaz, teknolojik gelişmelere ulaşmanın arkasında nitelikli insan kaynaklarının yattığını belirterek, "Başarı, donanımlı insan topluluklarının üretim gücü ile sağlanır" ifadelerini kullandı.

Yerli Üretim ve Yüksek Teknoloji

Cevdet Yılmaz, "Yerli üretim oranını artırmak bizim için temek hedeflerden biridir. Kendi imkanlarımızla üretim yapmamız gerekiyor" dedi.

Dünya’da Söz Sahibi Olmak

Yılmaz, Türkiye'nin savunma alanında uluslararası düzeyde başarılar elde ettiğini ve bu durumun hem ülke güvenliği hem de bölgesel barış için kritik olduğunu ifade etti.

Geleceğin İnsan Kaynağını Yetiştirmek

Yılmaz, gelecekte savunma sanayisinin sürdürülebilirliğini sağlamak için gençleri etkin bir şekilde eğitmeye ihtiyaç olduğunu vurguladı, "Gelecekteki ihtiyaçları görmek ve ona göre bir eğitim planlamak zorundayız" dedi.

Ödüller ve Teşekkürler

Yılmaz, Zirve sonunda katılımcılarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi ve özellikle bu alanda katkısı olan herkese teşekkür etti.

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