Cevdet Yılmaz'dan Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi'nde Vurgular

Cevdet Yılmaz'dan Savunma Sanayii Vurguları
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada teknolojinin önemine dikkat çekti.
Terör ve Çatışmalar Üzerine Analiz
Yılmaz, "Hem terör saldırılarında hem de ülkeler arası çatışmalarda farklı yöntemlerin ve teknolojilerin kullanıldığını görüyoruz. Güçlü toplumlar, kendi ayakları üzerinde durabilenler olacaktır" dedi.
İnsan Kaynağının Önemi
Yılmaz, teknolojik gelişmelere ulaşmanın arkasında nitelikli insan kaynaklarının yattığını belirterek, "Başarı, donanımlı insan topluluklarının üretim gücü ile sağlanır" ifadelerini kullandı.
Yerli Üretim ve Yüksek Teknoloji
Cevdet Yılmaz, "Yerli üretim oranını artırmak bizim için temek hedeflerden biridir. Kendi imkanlarımızla üretim yapmamız gerekiyor" dedi.
Dünya’da Söz Sahibi Olmak
Yılmaz, Türkiye'nin savunma alanında uluslararası düzeyde başarılar elde ettiğini ve bu durumun hem ülke güvenliği hem de bölgesel barış için kritik olduğunu ifade etti.
Geleceğin İnsan Kaynağını Yetiştirmek
Yılmaz, gelecekte savunma sanayisinin sürdürülebilirliğini sağlamak için gençleri etkin bir şekilde eğitmeye ihtiyaç olduğunu vurguladı, "Gelecekteki ihtiyaçları görmek ve ona göre bir eğitim planlamak zorundayız" dedi.
Ödüller ve Teşekkürler
Yılmaz, Zirve sonunda katılımcılarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi ve özellikle bu alanda katkısı olan herkese teşekkür etti.