Cevdet Yılmaz: Enflasyon yeniden düşüş eğilimine girdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ASO 62’nci Kuruluş Yılı Ödül Töreninde yaptığı konuşmada enflasyon ve ekonomik göstergelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın selamlarını ileterek ekonomik dönüşüm ve hedefler hakkında bilgi verdi.

Ekonomik büyüme ve küresel dinamikler

Yılmaz, dünyada artan korumacı eğilimler ve belirsizlikler ile ekonomi savaşlarının etkilerine dikkat çekti. Türkiye ekonomisinin son 22-23 yılda dünya ortalamasının üzerinde büyüdüğünü ifade ederek, dünya ortalaması 3,5 iken Türkiye’nin yıllık ortalama 5,4 büyüme kaydettiğini, bunun da dünyadan her yıl 1,9 puan daha hızlı büyümek anlamına geldiğini belirtti.

Bu yıl için ekonominin %3,3 büyüyeceğinin beklendiğini ve yıl sonunda ekonominin yaklaşık 1,5 trilyon dolar seviyesini aşmasının öngörüldüğünü söyledi.

Nominal ve satın alma gücü sıralaması

Yılmaz, Türkiye’nin satın alma gücüne göre 12’nci büyük ekonomi olduğunu; IMF tahminleri gerçekleşirse Türkiye’nin nominal dolar bazında dünyanın 16’ıncı büyük ekonomisi, satın alma gücü paritesiyle ise 11’inci büyük ekonomi olacağını vurguladı.

Yüksek gelirli ülke hedefine geçiş

Son çeyrek asırda Türkiye’nin alt orta gelir grubundan üst orta gelir grubuna yükseldiğini belirten Yılmaz, bu yıl itibarıyla Türkiye’nin yüksek gelirli ülkeler ligine geçme eşiğinde olduğunu ve kalıcılık için kurumsal dönüşüm ile reformların gerektiğini söyledi.

Rezervler, ihracat ve kredi notları

Yılmaz, Türkiye’nin ihracat performansına işaret ederek 390 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatı noktasına ulaşıldığını söyledi. Merkez Bankası rezervlerinin son dönemde yükseldiğini belirten Yılmaz, 21 Kasım itibariyle 180,6 milyar dolar rezerv bulunduğunu ve altın rezervlerinin artış eğiliminde olduğunu kaydetti.

Cari açığın gerilediğini, bu yıl cari açığın milli gelire oranının yaklaşık 1,4 civarında beklendiğini; dış borçlanma ihtiyacının azaldığını ifade etti. Risk primi CDS’nin 2 yıl önce 700’leri aşarken şu anda 240 baz puan civarına gerilediğini belirterek kredi notlarının arttığını söyledi.

Enflasyon değerlendirmesi

Yılmaz, ekonomide yönetimin birinci önceliğinin enflasyon olduğunu vurgulayarak, geçen yıl Mayıs ayında enflasyonun yüzde 75’lere çıktığını, o tarihten sonra devam eden dezenflasyon süreciyle en son verinin 32,9 olduğunu aktardı. Toplamda yaklaşık 43 puan gerileme olduğunu belirtti.

Gıda kaynaklı dalgalanmaların etkisine dikkat çeken Yılmaz, Eylül ayında don ve kuraklık nedeniyle gıda fiyatlarının enflasyonu yukarı çektiğini, ancak öncü göstergelere göre bu ayın enflasyonunun iyi bir noktada geleceğini ve enflasyonun yeniden arzu edilen patikaya geldiğini söyledi.

Makro politika ve finansal ortam

Enflasyon düştükçe özel sektörün finansa erişiminin kolaylaşacağını ve finansman maliyetlerinin makul seviyelere ineceğini belirten Yılmaz, genel finansal ortamı iyileştireceklerini ifade etti. Zorluk yaşayan sektörlere selektif destekler verileceğini; yeşil ve dijital dönüşümün 12’inci plan ve orta vadeli programın omurgasını oluşturduğunu vurguladı.

Konuşmanın ardından

Program Yılmaz’ın konuşmasının ardından ödül töreniyle devam etti. Törende ASO Başkanı Ardıç tarafından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’a hediye takdim edildi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ, "BU AYIN ENFLASYONUNUN İYİ BİR NOKTADA GELECEĞİNİ ÖNCÜ GÖSTERGELERDEN TAHMİN EDEBİLİYORUZ. ENFLASYONUN TEKRAR ARZU ETTİĞİMİZ PATİKAYA GELDİĞİNİ SÖYLEYEBİLİRİM. ENFLASYON YENİDEN DÜŞÜŞ EĞİLİMİNE GİRMİŞ DURUMDA" DEDİ.