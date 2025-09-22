Cevdet Yılmaz: TOBB Türkiye 100'de Büyüme, İhracat ve Enflasyon Hedefleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TOBB'un "TOBB Türkiye 100-Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi" programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ekonomik hedefleri ve reform önceliklerini paylaştı.

Küresel belirsizlikler ve Türkiye'nin performansı

Yılmaz, çatışmaların yoğunlaştığı ve belirsizliklerin arttığı küresel bir ortamda Türkiye'nin siyasi istikrarı, güçlü kurumları ve kararlı politikaları sayesinde süreci etkin yönettiğini vurguladı. Konuşmasında, "Türkiye'nin daha müreffah bir geleceğe ulaşabilmesi, küresel ekonomiyle entegrasyonunun derinleşmesine, dış pazarlara erişimin genişletilmesine ve uluslararası sermayeyle işbirliğini artırmasına bağlıdır. Bu hedeflerin taşıyıcısı ise yenilikçi kapasitesi ve girişimcilik dinamizmiyle Türk özel sektörüdür." ifadelerine yer verdi.

Orta Vadeli Program ve makro hedefler

Orta Vadeli Program'a (OVP) göre, bu yıl sonunda Türkiye ekonomisinin 1,5 trilyon doları aşan bir hacme ulaşacağı ve kişi başına gelirin 17 bin doların üstünde olmasının beklendiğini belirten Yılmaz, bununla birlikte ülkenin ilk kez yüksek gelirli ülkeler ligine adım atmış olacağını söyledi.

Enflasyon, ihracat ve rezervler

Enflasyonla mücadelede koordineli ve kararlı politika uyguladıklarını belirten Yılmaz, hedeflerin yıl sonunda yüzde 30'un altında ve gelecek yıl yüzde 20'nin altında enflasyon, 2027'de ise tek haneli enflasyon olduğunu vurguladı. Yılmaz, "Enflasyonu düşürürken büyüme performansımızı da belli bir seviyede koruyoruz" dedi.

Yıl sonunda yaklaşık 274 milyar dolar ihracat beklediklerini aktaran Yılmaz, 2025'in ilk 8 ayında yüksek teknoloji ihracatının yüzde 17, orta-yüksek teknoloji ihracatının yüzde 10 arttığını paylaştı.

Merkez Bankası brüt rezervlerinin 2023 Mayıs'ta 98,5 milyar dolar seviyesinden 12 Eylül 2025 itibarıyla 177,9 milyar dolara yükseldiğini söyleyen Yılmaz, ülke CDS risk priminin küresel risklerle 379 baz puana çıktığını, 19 Eylül itibarıyla ise 240 baz puan seviyesine gerilediğini belirtti.

2028 vizyonu: Üretim, istihdam ve dış denge

OVP'de 2028 için öngördükleri hedeflere ilişkin Yılmaz, enflasyonu kalıcı şekilde tek haneli rakamlara indirmeyi, cari açığı yüzde 1'ler civarına çekmeyi ve gelecek üç yılda 2,5 milyon ilave istihdam yaratarak işsizlik oranını yüzde 8'in altına düşürmeyi amaçladıklarını söyledi.

Yılmaz, 2028'de mal ihracatının 300 milyar doların üstüne çıkmasını; hizmet ihracatının 150 milyar doları aşmasını ve bunun 75 milyar dolarını turizmden beklediklerini, milli gelirin 1,9 trilyon dolara yaklaşmasını ve kişi başına gelirin 21 bin dolar seviyelerine çıkmasını hedeflediklerini açıkladı.

Yapısal dönüşüm: Teknoloji, yeşil ve dijital

Yılmaz, verimliliği artıracak reformlarla üretim kapasitesini enflasyonist baskı olmadan genişleteceklerini belirtti. Hedefin, büyümenin kompozisyonunu tüketimden ziyade üretim, yatırım ve ihracata dayandırmak olduğunu söyledi.

Sanayiyi yüksek teknoloji ve yenilikçi yapıya dönüştüreceklerini, AR-GE ve inovasyon ekosistemini derinleştirerek yapay zeka, yarı iletkenler, savunma sanayi, biyoteknoloji ve uzay teknolojileri gibi stratejik alanlarda özel sektör yatırımlarını destekleyeceklerini kaydetti. Ayrıca yeşil ve dijital dönüşümü kalkınma sürecinin merkezine aldıklarını, düşük karbonlu üretim, döngüsel ekonomi ve yenilenebilir enerji yatırımlarıyla verimlilik ve cari dengeyi iyileştireceklerini ifade etti.

Organize sanayi bölgeleri, lojistik merkezler, ulaşım hatları ve enerji altyapısına yapılacak yatırımlarla maliyetlerin azaltılacağını; mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin artırılarak gençlerin kritik teknoloji alanlarına yönlendirileceğini vurguladı.

TOBB Türkiye 100 ve özel sektörün rolü

Yılmaz, Türkiye 100 programının hızlı büyüme potansiyeli taşıyan şirketleri görünür kılan önemli bir platform olduğunu belirterek, "Başarılı şirketlerin ödüllendirilmesi önemli ama ondan daha önemli olan, tüm girişim sisteminin başarıya odaklı bir kültüre yönlendirilmesi" gerektiğini söyledi. Ayrıca, ilk 100 arasına giren şirketlerin çoğunlukla dijital alanda hizmet verdiğini, devlet desteklerinden yararlandığını ve yarısından fazlasının ihracat yaptığını aktararak bunun çok anlamlı olduğunu dile getirdi.

Konuşmasının sonunda, bölgede artan çatışmalar ve küresel korumacılığa rağmen riskleri yakından izlediklerini, doğabilecek fırsatları değerlendirdiklerini ve ülkeyi yeniden şekillenen küresel sistemde avantajlı konuma getirmek için çalıştıklarını vurguladı. Girişimcilik kültürünü güçlendirmenin kamu ve özel sektörün ortak sorumluluğu olduğunu sözlerine ekledi.

Tören ve ödüller

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlunun katılımıyla düzenlenen törende, "TOBB Türkiye 100-Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi" listesine giren şirketlere ödülleri verildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağ 4), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda "TOBB Türkiye 100-Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi" programına katıldı.