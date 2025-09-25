Cevdet Yılmaz: Türkiye 1,5 Trilyon Büyüklük ve 17 Bin Dolar Hedefiyle Yüksek Gelire

Cevdet Yılmaz: Türkiye 1,5 trilyon dolar ve 17 bin dolar kişi başı gelir hedefiyle ilerliyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli İrade Platformu tarafından düzenlenen "Milli İrade Buluşmaları" programında Türkiye'nin ekonomik hedeflerini ve kalkınma vizyonunu açıkladı. Yılmaz, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nde (MÜSİAD) yaptığı konuşmada, siyasi istikrarın dönüşümlerin ve uzun vadeli politikaların uygulanmasındaki önemine vurgu yaptı.

Güncel hedefler ve ekonomik görünüm

Yılmaz, konuşmasında ülkenin ekonomik büyüklüğüne ve kişi başına gelir hedeflerine dikkat çekti: "Bu yılki beklentimiz, yıl sonunda 1,5 trilyon doların üzerinde bir ekonomik büyüklük, 17 bin doların üzerinde kişi başına milli gelir, istihdamda 32 milyonun üzerinde bir istihdam rakamı, ihracatta 274 milyar dolara ulaşan, turizm gelirlerinde 64 milyar doları aşmış bir Türkiye."

2002'de Türkiye'nin alt orta gelir grubunda olduğunu belirten Yılmaz, son 22 yılda üst orta gelir grubuna geçildiğini ve 2025 rakamlarıyla birlikte tarihte ilk defa yüksek gelirli ülke ligine adım atılmasının hedeflendiğini söyledi: "Türkiye tarihinde ilk defa yüksek gelirli ülkeler ligine adım atmış olacak."

Dönemi doğru okumak ve fırsatlar

Yılmaz, küresel dönüşüm döneminde doğru analiz ve stratejinin önemini vurgulayarak, "Farklı bir dönemdeyiz. Bu dönemi çok iyi analiz etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı. Dünyadaki değişimlerin risk ve fırsatları beraberinde getirdiğini, geçiş dönemlerinin avantaj sağlayan ülkeler için sıçrama imkanı sunduğunu belirtti.

Enflasyon, istihdam ve makro politika

Ekonomide makro istikrarı sağlama çabalarının sürdüğünü söyleyen Yılmaz, "Şu anda enflasyonu düşürmek birinci önceliğimiz." dedi. Aynı zamanda enflasyonu düşürürken büyüme hızını makul seviyede sürdürme ve istihdamı koruma hedefinin olduğunu belirtti. Yılmaz, enflasyonun bu yılı "yüzde 30'un biraz altı, biraz üstü" bir rakamla kapatmasının beklendiğini ve işsizlik oranının uzun süredir tek haneli olduğunu aktardı. Ayrıca 3 yıl içinde 2,5 milyon ilave istihdam hedefi bulunduğunu ifade etti.

Enerji, ulaşım ve gıda politikaları

Yılmaz, enerji politikalarında yerli ve milli kaynakların geliştirilmesine önem verildiğini, doğal gaz ve petrol aramaları, nükleer, güneş, rüzgar ve enerji verimliliği gibi çok boyutlu bir yaklaşım izlendiğini anlattı. Ulaştırma ve lojistikte ise üretim alanlarının liman ve demir yollarıyla bağlanmasına, organize sanayi bölgeleriyle entegrasyonun güçlendirilmesine öncelik verileceğini söyledi.

Gıda güvenliği ve arzını artırma konusunda sulama yatırımlarına öncelik verildiğini ve gıdayla ilgili projelerin farklı finansal enstrümanlarla destekleneceğini belirtti. Sosyal konut üretiminde düşük maliyetli, enerji verimli ve afetlere dayanıklı projelerin kitlesel üretimi için hazırlıkların sürdüğü bildirildi.

İnsan kaynağı ve teknoloji

İnsan kaynaklarına ilişkin olarak mesleki eğitim, beceri kazandırma, yeni teknolojiler ve yapay zekaya uyum sağlama üzerinde durulacağını belirten Yılmaz, gençlerin yeni ekonomik ortama adapte edilmesinin öncelikli alanlardan biri olduğunu söyledi.

Orta Vadeli Program hedefleri (2028)

Orta Vadeli Program'daki hedefleri aktaran Yılmaz, 2028 için öngörüleri şöyle sıraladı: Toplam ekonomik büyüklüğün 1,9 trilyon dolara yaklaşması, kişi başına milli gelirin 21 bin dolara yaklaşması, ihracatın 300 milyar doları, hizmet ihracatının 150 milyar doları aşması, turizm gelirinin 75 milyar dolar seviyesine çıkması ve 3 yılda yaklaşık 2,5 milyon istihdam yaratılması. Ayrıca 2028'de işsizlik oranının ilk defa yüzde 8'in altında olması hedefleniyor.

Bölgesel barış ve iş birliği

Yılmaz, Gazze ve Filistin meselesine değinerek, bölgesel barış ve adaletin küresel düzen için önemini vurguladı: "Gazze'de, Filistin'de barış olmadan, Gazze'de adalet, Filistin'de adalet olmadan daha adil, daha adaletli bir küresel düzenin kurulması da aslında mümkün değil."

Kafkaslar, Zengezur Koridoru ve Türk devletleriyle ilişkilerin güçlenmesinin bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacağını belirten Yılmaz, Irak ve Kalkınma Yolu projesi ile yeniden şekillenen Suriye'nin Türkiye'nin bölgesel gelişme perspektifine güç katacağını söyledi.

Konuşmasını, bölgesel iş birliği çağrısıyla sürdüren Yılmaz, "Biz niye aynısını yapmayalım?" diyerek birkaç sürükleyici ülkenin bölgesel refahı hareketlendirebileceğini ve benzer bir dinamizmin bölgede de sağlanabileceğini ifade etti.

Çevre, kalkınma ve yanlış söylemler

Çevre politikaları ile kalkınma politikalarının entegre yürütüldüğünü vurgulayan Yılmaz, yerli kaynakları kullanmaktan ve büyümeden vazgeçme niyetlerinin olmadığını söyledi. Sosyal medyada yer alan asılsız iddialara karşı uyarıda bulunan Yılmaz, bu tür söylemleri tasvip etmediklerini belirtti.

Yılmaz'ın mesajı net: Siyasi istikrar, doğru analiz ve bütüncül politikalarla Türkiye'nin hem ekonomik büyüme hem de bölgesel iş birliğinde önemli bir sıçrama yapabileceği hedefleniyor.

