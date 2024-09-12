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Ceylanpınar Gümrük Kapısı’nın Modernizasyonu ve Önemi

Ceylanpınar Gümrük Kapısı’nın modernizasyonu, Suriye ile Türkiye arasındaki ticareti canlandıracak.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 14:08
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 14:08
Ceylanpınar Gümrük Kapısı’nın Modernizasyonu ve Önemi

Ceylanpınar Gümrük Kapısı Açılışı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, modernize edilen Ceylanpınar Gümrük Kapısı'nın açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat, yeni gümrük binasının Suriye'deki çözüm sürecine katkı sağlayacağını ifade etti.

Hızlı Ticaret Akışı ve Ekonomik Yeniden İmar

Ömer Bolat, Ceylanpınar Gümrük Kapısı'nın bölgedeki ticaret akışını hızlandıracağını vurgulayarak, "Bu gümrük kapısı, Türkiye ile Suriye arasındaki işbirliğini güçlendirecektir," dedi. Açılış etkinliği kapsamında bu kapının tarihi bir köprü işlevi göreceğini belirtti.

Altyapı Yatırımları ve Gümrük Modernizasyonu

78 milyon lira yatırımla tamamlanan yeni gümrük binası ile birlikte, ticaretin daha güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleşeceğine dikkat çeken Bolat, Türkiye'nin gümrük kapıları arasındaki modernizasyon çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

İkili İlişkilerin Güçlenmesi

Bakan, "Siyasi istikrar, ekonomik istikrarı beraberinde getirir," diyerek, Türkiye'nin Suriye ile olan ticaret hacminin artırılması için hükümetin hedeflerine vurgu yaptı. 2023 itibarıyla Türkiye'nin Suriye'ye 2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini aktardı.

Şanlıurfa'nın Ekonomik Potansiyeli

Şanlıurfa'nın tarımsal üretim merkezi olduğunu ifade eden Bolat, yeni açılan gümrük kapılarının ihracat rakamlarını artıracağını belirtti. "Bu yıl sonuna kadar Şanlıurfa'nın ihracatının 600 milyon dolara ulaşmasını bekliyoruz," dedi.

Gelecek Hedefleri

Tek haneli enflasyon hedefi ile yola çıktıklarını belirten Bolat, Türkiye'nin kararlılıkla ekonomik büyümeye devam edeceğini ifade etti. Gümrüklerin, ülkenin ekonomik sınırlarının bekçileri olduğunu ve büyük bir rol oynadığını vurguladı.

Katılımcılar ve İlgili İsimler

Açılış törenine Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, TBMM Başkan Vekili Bekir Bozdağ ve AK Parti milletvekilleri katıldı. Bu önemli etkinlik, bölgesel kalkınma ve ticaretin canlanması açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

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