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Çeyrek altın biriktirenler bayram edecek! 5000 TL olacağı gün için net tarih verildi!

Çeyrek altın biriktirenlere müjde! Çeyrek altın 5 bin TL olacak açıklaması geldi! İşte altın fiyatları...

Yayın Tarihi: 30.05.2024 23:54
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 23:54
Çeyrek altın biriktirenler bayram edecek! 5000 TL olacağı gün için net tarih verildi!

Altın fiyatı, ABD'nin açıklamaları ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Resisi'nin ölümünün ardından hızla yükseldi. 2 bin 450 dolar seviyesinde bulunan ons altın, 2 bin 372 dolara geriledi. Kapalıçarşı'da gram altın 2 bin 494 TL, çeyrek altın 4 bin 50 TL, som altın 15,930 TL, yarım altın 7 bin 990 TL'den güne başladı.

altın

ÇEYREK ALTIN 5 BİN TL

Gram altın 2 bin 500 TL'ye yükseldi. Ons altın düştüğünde gram altın da düştü. Altın tarafında dalgalanma bekleyen altın uzmanı Reşat Yılmaz, 4 bin 50 lira seviyesindeki üç aylık altının yıl sonuna kadar 5 bin TL olacağını belirtti.

23 MAYIS 2024 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Gram altın alış: 2.450,34

Gram altın satış: 2.452,74

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın alış: 3.969,00

Çeyrek altın satış: 4.049,00

TAM ALTIN

Tam altın alış: 15.801,00

Tam altın satış: 16.124,00

CUMHURİYET ALTIN

Cumhuriyet altını alış: 16.577,00

Cumhuriyet altını satış: 16.828,00

ATA ALTIN

Ata altın alış: 16.218,00

Ata altın satış: 16.544,00

NOT: Yatırım tavsiyesi değildir.

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