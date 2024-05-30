Çeyrek altın biriktirenler bayram edecek! 5000 TL olacağı gün için net tarih verildi!

Altın fiyatı, ABD'nin açıklamaları ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Resisi'nin ölümünün ardından hızla yükseldi. 2 bin 450 dolar seviyesinde bulunan ons altın, 2 bin 372 dolara geriledi. Kapalıçarşı'da gram altın 2 bin 494 TL, çeyrek altın 4 bin 50 TL, som altın 15,930 TL, yarım altın 7 bin 990 TL'den güne başladı.
ÇEYREK ALTIN 5 BİN TL
Gram altın 2 bin 500 TL'ye yükseldi. Ons altın düştüğünde gram altın da düştü. Altın tarafında dalgalanma bekleyen altın uzmanı Reşat Yılmaz, 4 bin 50 lira seviyesindeki üç aylık altının yıl sonuna kadar 5 bin TL olacağını belirtti.
23 MAYIS 2024 ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN
Gram altın alış: 2.450,34
Gram altın satış: 2.452,74
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın alış: 3.969,00
Çeyrek altın satış: 4.049,00
TAM ALTIN
Tam altın alış: 15.801,00
Tam altın satış: 16.124,00
CUMHURİYET ALTIN
Cumhuriyet altını alış: 16.577,00
Cumhuriyet altını satış: 16.828,00
ATA ALTIN
Ata altın alış: 16.218,00
Ata altın satış: 16.544,00
NOT: Yatırım tavsiyesi değildir.