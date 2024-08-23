Cezayir Bandıralı 'Tessala' Gemisi Türkiye'ye Giriş Yaptı

Cezayir'den Türkiye'ye LNG Taşıma

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan 'Tessala' adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi, Türkiye'ye ulaşmayı başardı. Bu önemli gelişme, uluslararası deniz taşımacılığı ve enerji ticareti açısından dikkat çekici bir adım olarak değerlendiriliyor.

Gemi Takip Verileri ile Ulaşım Bilgisi

Uluslararası gemi takip verilerine göre, 'Tessala' gemisi, 17 Ağustos'ta Cezayir'den hareket etti. 171 bin 800 metreküp kapasiteli LNG gemisi, Türkiye saatiyle saat 06.46'da BOTAŞ-Dörtyol FSRU (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) Terminali'ne yanaştı.

Geminin Tarihçesi

2016 yılında inşa edilen Cezayir bandıralı 'Tessala', modern özellikleri ve yüksek kapasitesi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Enerji ihtiyacının artmasıyla birlikte, LNG taşımacılığı giderek daha önemli bir hal alıyor.