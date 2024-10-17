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Cezayir'den Gelen LNG Gemisi 19 Ekim'de Türkiye'ye Ulaşacak

Cezayir'den hareket eden LNG gemisi 'Tessala', 19 Ekim'de Marmara Ereğlisi'ne varması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 10:47
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 10:47
Cezayir'den Gelen LNG Gemisi 19 Ekim'de Türkiye'ye Ulaşacak

Cezayir'den Yola Çıkan LNG Gemisi Türkiye'ye Geliyor

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan hareket eden 'Tessala' isimli sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin, 19 Ekim'de Türkiye kıyılarına ulaşması planlanıyor.

Gemi Hakkında Bilgiler

Uluslararası gemi takip sistemlerinden edinilen bilgilere göre, bu LNG gemisi 15 Ekim tarihinde Cezayir'den ayrıldı ve şu anda Orta Akdeniz'de seyrine devam ediyor.

171 bin 800 metreküp kapasiteye sahip olan 'Tessala', 2016 yılında inşa edilmiş ve yakıt taşımacılığı için özel olarak tasarlanmıştır.

Marmara Ereğlisi LNG Terminali

Geminun varış noktasının Marmara Ereğlisi LNG Terminali olduğu belirtilirken, bu terminalin Türkiye'nin enerji ihtiyaçları açısından stratejik öneme sahip olduğu vurgulanıyor.

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