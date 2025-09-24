Chery Hong Kong Borsası'nda: Halka Arzdan 1,2 Milyar Dolar Bekleniyor

Chery hisseleri yarından itibaren Hong Kong Borsası'nda işlem görecek

Çin'in en büyük ikinci otomobil üreticisi ve en büyük otomobil ihracatçısı Chery, hisselerinin yarından itibaren Hong Kong Borsasında işlem görmeye başlayacağını duyurdu.

Halka arz detayları

Şirketin açıklamasına göre halka arzda 297,4 milyon hissenin, 27,75 ila 30,75 Hong Kong doları (3,57 ila 3,95 ABD doları) fiyat aralığında satışa çıkarılması planlanıyor. Aralarında International Investment Fund SPC, HHLR Advisors, Greenwoods Assets Management, Dajia Insurance Group ve batarya üreticisi Gotion High‑Tech gibi kurumsal yatırımcıların 587 milyon dolarlık A sınıfı hisse için başvuru yaptığı belirtildi. Halka arzdan 1,2 milyar dolar gelir bekleniyor.

Gelirlerin kullanımı

Chery, halka arzdan elde edilecek gelirin dağılımını şu şekilde açıkladı: gelirlerin %35'i yeni model araçların geliştirilmesi ve mevcut modellerin güncellenmesine, %25'i elektrikli araç platformları, akıllı kokpitler ve gelişmiş sürücü-asistanı sistemleri gibi yeni nesil teknolojilere ayrılacak.

Gelirlerin %20'si ise şirketin küresel üretim kapasitesini artırmak amacıyla yurt dışındaki fabrikalara yatırım için kullanılacak; bu kapsamda Vietnam'da ilave bir fabrika kurulacak ve Malezya'daki üretim tesisi genişletilecek. Hedef, Vietnam'da yılda ilave 19 bin, Malezya'da ise ilave 36 bin araç üretimi sağlamak.

Ayrıca Chery, araçlarını yerel sürüş alışkanlıklarına uygun hale getirmek üzere Avrupa, Güneydoğu Asya ve Kuzey Amerika'daki araştırma-geliştirme merkezlerinde 1000 ila 1500 yeni mühendis istihdam etmeyi planladığını açıkladı.

Küresel satışlar ve üretim

Chery'nin gelirlerinde global satışların payı önemli. Global satışlar şirketin toplam gelirlerinin 2022'de %32,82023'te %47,2'sini ve 2024'te %37,4'ünü oluşturdu.

1997 yılında Çin'in Anhui eyaletinde kurulan şirket, 2024'te 2 milyon 603 bin araç satarken bunun 1 milyon 144 binini yurt dışı satışları oluşturdu.

Başvuru süreci

Chery, halka arz başvurusunu 29 Ağustos'ta Hong Kong Borsası'na yapmış ve başvuru sonrası süreç sonunda halka arz için 25 Eylül tarihi belirlenmişti.