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Çiftçilere 1,4 Milyar Lira Tarımsal Destekleme Ödemesi Yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere toplam 1,4 milyar lira tarımsal destekleme ödemesi yapılacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 12:18
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 12:18
Çiftçilere 1,4 Milyar Lira Tarımsal Destekleme Ödemesi Yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere yönelik önemli bir müjde verdi. Bugün, 1 milyar 445 milyon 424 bin lira tutarındaki tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Üreticimizi destekleyerek, tarımın gücüne güç kattığımızı belirtiyorum. Toplam 1 milyar 445 milyon 424 bin lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun," ifadelerini kullandı.

Paylaşımda belirtilen destek tutarları ise şu şekildedir:

  • Süt destekleri: 1 milyar 100 milyon 263 bin 651 lira
  • Kırsal kalkınma yatırımları: 156 milyon 719 bin 379 lira
  • Hayvan hastalıkları tazminatı: 114 milyon 405 bin 854 lira
  • Tarımsal yayım ve danışmanlık: 51 milyon 192 bin lira
  • Sertifikalı tohum üretimi: 10 milyon 166 bin 917 lira
  • Bireysel sulama sistemleri: 9 milyon 555 bin 860 lira
  • Yağlı tohumlu bitkiler: 1 milyon 667 bin 251 lira
  • AR-GE destek programı: 1 milyon 453 bin 524 lira

Destek ödemeleri, bugün tek parça halinde çiftçilerin hesaplarına aktarılacak. Çiğ süt desteği ödemeleri, TC kimlik numarasının son hanesine göre gerçekleştirilecek. 0, 2 ve 4 ile biten kimlik numarasına sahip olan çiftçiler bugün ödeme alacak, 6 ve 8 ile bitenler ise 20 Aralık'ta desteklerini alacaklar.

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