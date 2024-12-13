Çiftçilere 1,4 Milyar Lira Tarımsal Destekleme Ödemesi Yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere yönelik önemli bir müjde verdi. Bugün, 1 milyar 445 milyon 424 bin lira tutarındaki tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Üreticimizi destekleyerek, tarımın gücüne güç kattığımızı belirtiyorum. Toplam 1 milyar 445 milyon 424 bin lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun," ifadelerini kullandı.

Paylaşımda belirtilen destek tutarları ise şu şekildedir:

Süt destekleri: 1 milyar 100 milyon 263 bin 651 lira

1 milyar 100 milyon 263 bin 651 lira Kırsal kalkınma yatırımları: 156 milyon 719 bin 379 lira

156 milyon 719 bin 379 lira Hayvan hastalıkları tazminatı: 114 milyon 405 bin 854 lira

114 milyon 405 bin 854 lira Tarımsal yayım ve danışmanlık: 51 milyon 192 bin lira

51 milyon 192 bin lira Sertifikalı tohum üretimi: 10 milyon 166 bin 917 lira

10 milyon 166 bin 917 lira Bireysel sulama sistemleri: 9 milyon 555 bin 860 lira

9 milyon 555 bin 860 lira Yağlı tohumlu bitkiler: 1 milyon 667 bin 251 lira

1 milyon 667 bin 251 lira AR-GE destek programı: 1 milyon 453 bin 524 lira

Destek ödemeleri, bugün tek parça halinde çiftçilerin hesaplarına aktarılacak. Çiğ süt desteği ödemeleri, TC kimlik numarasının son hanesine göre gerçekleştirilecek. 0, 2 ve 4 ile biten kimlik numarasına sahip olan çiftçiler bugün ödeme alacak, 6 ve 8 ile bitenler ise 20 Aralık'ta desteklerini alacaklar.