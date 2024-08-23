Çiftçilere 1,5 Milyar Lira Destek Ödemesi

Çiftçilere Büyük Destek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün çiftçilere toplamda 1 milyar 479 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi yapılacağını açıkladı. Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu ödemenin çiftçiler için hayırlı olmasını dile getirdi.

Tarımsal Destekleme Ödemeleri

Bakan Yumaklı'nın açıklamalarına göre, bu ödemelerin dağılması şu şekilde olacak:

Bitkisel ürün sigortası: 1,2 milyar lira

Büyükbaş hayvan (besi): 175 milyon 989 bin lira

Kırsal kalkınma yatırımı: 81 milyon 101 bin lira

Lisanslı depolarda ürün kirası ve nakliye analizi: 12 milyon 875 bin 62 lira

Sertifikalı tohum üretimi: 8 milyon 324 bin 976 lira

Geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu: 850 bin 962 lira

Bu kapsamda, toplamda 1,5 milyar lira destek ödemesi yapılması, çiftçilerin üretim gücüne önemli bir katkı sağlayacak.