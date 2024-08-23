Çiftçilere 1,5 Milyar Lira Destek Ödemesi

Çiftçilere Büyük Destek
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün çiftçilere toplamda 1 milyar 479 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi yapılacağını açıkladı. Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu ödemenin çiftçiler için hayırlı olmasını dile getirdi.
Tarımsal Destekleme Ödemeleri
Bakan Yumaklı'nın açıklamalarına göre, bu ödemelerin dağılması şu şekilde olacak:
- Bitkisel ürün sigortası: 1,2 milyar lira
- Büyükbaş hayvan (besi): 175 milyon 989 bin lira
- Kırsal kalkınma yatırımı: 81 milyon 101 bin lira
- Lisanslı depolarda ürün kirası ve nakliye analizi: 12 milyon 875 bin 62 lira
- Sertifikalı tohum üretimi: 8 milyon 324 bin 976 lira
- Geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu: 850 bin 962 lira
Bu kapsamda, toplamda 1,5 milyar lira destek ödemesi yapılması, çiftçilerin üretim gücüne önemli bir katkı sağlayacak.