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Çiftçilere 150 Milyon Liralık Destek Ödemesi Yapılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere 150 milyon liralık destek ödemesi gerçekleştirecek.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 10:11
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 10:11
Çiftçilere 150 Milyon Liralık Destek Ödemesi Yapılacak

Çiftçilere Destek Ödeme Müjdesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere yönelik toplamda 149 milyon 839 bin lira tutarında destekleme ödemesini bugün gerçekleştireceğini duyurdu.

Sosyal Medyada Duyuruldu

Bakanlık, bu önemli haberi sosyal medya hesaplarından paylaştı. Yapılan açıklamada, "Toplamda 149 milyon 839 bin lira destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı, bereketli olsun." ifadelerine yer verildi.

Desteklemelerin Dağılımı

Destekleme ödemeleri şu şekilde dağıtıldı:

  • Kırsal kalkınma yatırımı için: 148 milyon 767 bin lira
  • Yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi için: 694 bin 88 lira
  • Hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi için: 333 bin 695 lira
  • Sertifikalı tohum üretimi için: 44 bin 217 lira

Bu ödemeler, çiftçilerin desteklenmesi ve tarımsal üretimin artırılması hedefiyle gerçekleştirilmektedir.

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