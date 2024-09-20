Çiftçilere 2 Milyar Lira Destek Ödemesi Yapılacak

Çiftçilere Destek Ödemeleri Başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere toplamda 1 milyar 962 milyon 46 bin lira tutarında tarımsal destek ödemesi yapılacağını duyurdu. Ödemelerin, çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını belirten Yumaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu ödemenin hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum," ifadelerini kullandı.

Ayrıntılı Destek Tutarları

Bakan Yumaklı'nın yaptığı açıklamaya göre, destek tutarları şu şekilde dağıtılacak:

Çiğ süt için: 1 milyar 148 milyon 843 bin 109 lira

1 milyar 148 milyon 843 bin 109 lira Bitkisel ürün sigortası için: 600 milyon lira

600 milyon lira Hayvan hastalıkları tazminatı için: 110 milyon 424 bin 58 lira

110 milyon 424 bin 58 lira Kırsal kalkınma yatırımları için: 86 milyon 872 bin 475 lira

86 milyon 872 bin 475 lira Hububat, baklagil ve dane mısır için: 14 milyon 442 bin 653 lira

14 milyon 442 bin 653 lira Sertifikalı tohum kullanımı için: 1 milyon 292 bin 825 lira

1 milyon 292 bin 825 lira Hayvan gen kaynakları için: 170 bin 880 lira

Ödeme Takvimi

Bu desteklerin tamamı bugün tek bir parça halinde çiftçilerin hesaplarına aktarılacak. Süt desteği ödemeleri ise TC kimlik numarasının son hanesi 0, 2 veya 4 olan çiftçilere bugün, son hanesi 6 ve 8 olanlara ise 27 Eylül tarihinde yapılacak.