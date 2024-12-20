Çiftçilere 331,2 Milyon Lira Tarımsal Destekleme Ödemesi Yapılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere toplam 331 milyon 292 bin lira tarımsal destekleme ödemesi gerçekleştireceğini açıkladı. Bugün yapılacak ödemeler, kırsal kalkınma yatırımları desteği başta olmak üzere çeşitli alanları kapsamaktadır.

Bakanlık, sosyal medya hesabı X üzerinden destekleme ödemeleriyle ilgili bilgilendirme yaptı. Yapılan paylaşımda, ödemelerin detayları şu şekilde belirtildi:

Kırsal kalkınma yatırımları desteği: 313 milyon 392 bin 668 lira

Sertifikalı fidan kullanım desteği: 12 milyon 105 bin 314 lira

Balon balığı avcılığı desteği: 2 milyon 863 bin lira

Sertifikalı tohum kullanım desteği: 2 milyon 422 bin 378 lira

Sertifikalı tohum üretim desteği: 508 bin 640 lira

Toplamda 331 milyon 292 bin lira olarak belirlenen destekleme ödemelerinin, çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını belirten Bakanlık, "Hayırlı ve bereketli olsun" mesajını iletti.