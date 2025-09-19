Çiftçilere 4,5 Milyar TL Destekleme Ödemesi Bugün Hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4 milyar 540 milyon 555 bin 293 lira tutarındaki destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda ödemelere ilişkin bilgi verdi ve sürdürülebilir üretimi desteklemeye devam ettiklerini vurguladı.

Yumaklı paylaşımında "4 milyar 540 milyon 555 bin 293 lira tarımsal destek ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerine yer verdi.

Destek kalemleri ve tutarlar

Büyükbaş hayvancılık (buzağı): 2 milyar 713 milyon 572 bin 300 lira

Süt desteği: 1 milyar 388 milyon 478 bin 562 lira

Bireysel sulama sistemleri desteği: 193 milyon 550 bin 478 lira

Hayvan hastalıkları tazminatı desteği: 161 milyon 282 bin 960 lira

Kırsal kalkınma yatırımları desteği: 68 milyon 629 bin 193 lira

Büyükbaş hayvancılık (malak) desteği: 15 milyon 41 bin 800 lira

Ödeme takvimi

Büyükbaş hayvancılık buzağı ve süt destekleme ödemeleri, kimlik numarasının son hanesi 4-6-8, vergi numarasının son hanesi 1-3-4-5-6-7-8-9 olanlara bugün saat 18.00'den itibaren yapılacak.

Bu destek ödemeleri, kimlik ve vergi numarasının son hanesi 0-2 olanlara da 26 Eylül saat 18.00'den sonra aktarılacak.