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Çiftçilere 67 Milyon 953 Bin Lira Destek Ödemesi Yapılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere 67 milyon 953 bin lira destek ödemesi gerçekleştirecek.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 18:18
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 18:18
Çiftçilere 67 Milyon 953 Bin Lira Destek Ödemesi Yapılıyor

Destekleme Ödemeleri Başlıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, bugün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına 67 milyon 953 bin lira destekleme ödemesi gerçekleştireceğini duyurdu. Bu ödemelerin, kırsal kalkınma yatırımlarını desteklemek amacıyla yapıldığı belirtildi.

Sosyal Medya Üzerinden Duyuruldu

Bakanlığın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"67 milyon 953 bin lira kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme ödemesini, bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."

Bu ödemelerle birlikte, çiftçilerin ekonomik durumlarının iyileştirilmesi hedefleniyor.

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