Cilvegözü'ne 500 Tır Kapasiteli Park ve Lojistik Köy İnşaatı Sürüyor

Proje ve işbirliği

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı bölgesinde, 500 tır kapasiteli bir park ve lojistik köyün inşası devam ediyor. Hatay Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre proje, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliğinde hayata geçirildi.

Proje detayları

Proje, içinde teknik alan, tesisler ve dükkanların yer alacağı 3 bin 900 metrekaresi kapalı 187 bin metrekarelik bir alan üzerinde planlandı. Sahada ayrıca 32 peron bulunacak şekilde düzenlemeler yapılıyor.

Vali'nin incelemesi ve beklenen katkı

Vali Mustafa Masatlı, sahadaki çalışmaları yerinde inceledi. Masatlı, projenin tamamlanmasının ardından güvenli park alanları, sosyal tesisler, teknik hizmet imkanları ve ticari birimler ile bölge ekonomisine önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Masatlı ayrıca projenin güvenlik altyapısı, düzenli trafik akışı ve teknolojik donanımı sayesinde sınır kapısındaki lojistik sürecini hızlandırarak ülkenin ihracat hedeflerine de güç vereceğini vurguladı.

