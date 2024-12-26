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Çin, 2023 GSYH Rakamını 129,4 Trilyon Yuan Olarak Revize Etti

Çin, 2023 GSYH rakamını nihai hesaplama sonrası 129,4 trilyon yuan olarak güncelledi.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 19:10
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 19:10
Çin, 2023 GSYH Rakamını 129,4 Trilyon Yuan Olarak Revize Etti

Çin'in 2023 GSYH Raporu Düzenlendi

Çin, 2023 yılına ait Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) rakamını, nihai hesaplamaların ardından gözden geçirdi. Ulusal İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamada, Çin'de 2023 GSYH'nin 129,4 trilyon yuan (yaklaşık 18 trilyon dolar) olduğu belirtildi.

Önceki hesaplamada GSYH'nın 126,06 trilyon yuan (yaklaşık 17,71 trilyon dolar) olarak duyurulduğu göz önüne alındığında, düzelme sonrası rakamda yaklaşık 3,4 trilyon yuanlık bir artış yaşandı.

Doğrulama Süreci Nasıl İşliyor?

Çin'de yıllık GSYH, her yıl sona erdiğinde doğrulama amacıyla tekrar hesaplanmaktadır. Bu süreçte, yıllık istatistiki veriler, nihai bütçe hesapları ve ilgili bakanlıkların idari kayıtları dikkate alınmaktadır.

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