Çin, AB'nin Elektrikli Araç Tarife Artışlarını DTÖ'ye Şikayet Etti

Çin, AB'nin Gümrük Tarifelerini DTÖ'ye Şikayet Etti

Çin, Avrupa Birliği'nin (AB) elektrikli araçlara yönelik ek gümrük tarifelerine karşı Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) şikayette bulundu. Bu gelişme, ticaretin geleceği üzerinde önemli etkiler yaratabilir.

Yapılan Açıklama

Çin Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz yıl AB tarafından başlatılan sübvansiyon soruşturmasının ardından, AB'nin Çinli üreticilere ek gümrük vergileri uygulamasını kabul etmediklerini belirtti. Bakanlık, "Yerli şirketlerin haklarının korunacağı her türlü tedbiri alacağız." ifadesinde bulundu.

AB'den Açıklama

AB Komisyonu, geçtiğimiz günlerde Çin'de üretilen elektrikli otomobiller üzerine yürütülen sübvansiyon soruşturmasının tamamlandığını ve AB'ye yönelik 5 yıllık ek gümrük vergileri getirildiğini duyurdu. Yeni düzenlemeden sonra, ABD merkezli Tesla'nın Çin'de üretilen modellerine %7,8, BYD'ye %17, Geely'ye %18,8, işbirliği yapan üreticilere %20,7, işbirliği yapmayan SAIC Motor gibi şirketlere %35,3 ilave vergi uygulanacak.

Ticaret Savaşının Eşiğinde

Olası gümrük tarifesi artışları, Çin ile AB arasında bir ticaret savaşının başlamasına zemin hazırlıyor. Çin, AB ülkelerinden ithal ettiği konyaklara geçici gümrük vergileri koyacaklarını duyurdu. Ayrıca, Avrupa'dan gelen otomobillere de ek gümrük tarifeleri uygulama sinyali verdi.

Çin Ticaret Bakanlığı'nın açıklamaları, AB ülkelerinin 4 Ekim'deki tarife onayı sonrası sübvansiyon soruşturması başlattığını gösteriyor. Bu durumda, özellikle büyük motorlu taşıt ihraç eden AB şirketlerinin olumsuz etkilenmesi bekleniyor.