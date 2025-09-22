Çin, Arktik İpek Yolu'nda İlk Gemi Seferini Başlattı

Çin'in Arktik İpek Yolu rotasında Istanbul Bridge adlı konteyner gemisi ilk seferine çıktı; rota Çin-Avrupa taşımacılığını 18 güne indirecek.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 20:15
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 20:15
Çin'den Avrupa'ya Arktik İpek Yolu ile ilk deniz seferi gerçekleştirildi

Xinhua: Istanbul Bridge konteyneri Fucou ve Ningbo'dan kalkan Çin kıyılarını Avrupa'ya bağlıyor

Xinhua'nın haberine göre, Çin'in doğu kıyısındaki Fucou ve Ningbo limanlarından yükünü alan Istanbul Bridge (İstanbul Köprüsü) adlı konteyner gemisi, Arktik Okyanusu üzerinden İngiltere'ye doğru yola çıktı.

Gemi, dün Fucien eyaletinin Fucou şehrinden hareket etti; bugün ise Cıciang eyaletinin Ningbo limanında durarak yükünü tamamladıktan sonra denize açıldı.

Gemi kuzeye hareket ederek Kuzeydoğu Geçidi üzerinden Arktik Okyanusu'na açılacak ve hedef olarak 10 Ekim'de İngiltere'nin Felixstowe Limanı'na ulaşması planlanıyor.

Yeni rota, Çin ile Avrupa arasındaki denizyolu süresini 18 güne düşürecek. Bu süre, Çin-Avrupa yük treni rotasının 25 gün, Süveyş Kanalı rotasının 40 gün ve Ümit Burnu rotasının 50 gün sürmesine kıyasla önemli bir hız avantajı sunuyor.

Rota kapsamında Çin'in doğu kıyılarındaki Çingdao, Dalien, Şanghay ve Ningbo limanları, Avrupa'da ise Felixstowe (İngiltere), Rotterdam (Hollanda), Hamburg (Almanya) ve Gdansk (Polonya) limanları birbirine bağlanacak.

