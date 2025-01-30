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Çin'de Ay Yeni Yılı'nda Sinemalarda Rekor Gişe Hasılatı

Çin'de Ay Yeni Yılı'nın ilk gününde sinemalarda 251 milyon dolarlık gişe hasılatı elde edildi.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 16:02
Çin'de Ay Yeni Yılı'nda Sinemalarda Rekor Gişe Hasılatı

Çin'de Sinema Salonu Gişeleri Bayram Yapıyor

Çin, Ay Yeni Yılı'nın ilk gününde büyük bir sinema patırtısına tanıklık etti. "Bahar Bayramı" olarak bilinen bu özel günde, sinemalarda gişe hasılatı 251 milyon dolara yaklaştı.

İzleyici Sayısında Rekor Kırıldı

29 Ocak'ta, toplam 35 milyon 150 bin kişi, Çin sinemalarını doldurarak bir rekora daha imza attı. Bu dönemde, sinemalardan elde edilen gelir de 1,805 milyar yuan olarak kaydedildi.

Yerli Filmler Öne Çıktı

Bu yıl, vizyondaki 6 yerli film en yüksek gişe gelirlerini elde eden yapımlar olarak dikkat çekti. İlgili gişe verileri, 2021 yılında Ay Yeni Yılı'nın ilk günü olan 10 Şubat'ta kırılan rekorların da aşıldığını gösteriyor.

Uzun Tatil Döneminde Yüksek Beklenti

Çin'de 28 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek 8 günlük "Bahar Bayramı" tatilinde, sinema gişe hasılatının 8,54 milyar yuana (yaklaşık 1,4 milyar dolar) ulaşması bekleniyor. Sinema sektörü, bu en yoğun tatil döneminde gözlemlerini artırmaya hazırlanıyor.

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