Çin'de Bütçe Gelirleri Yıllık %0,6 Azaldı

Çin'de merkezi ve yerel yönetim bütçe gelirleri, 2024 yılının Ocak-Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,6 azaldı. Bu düşüş, Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu.

Rakamlar incelendiğinde, bütçe gelirleri 11 aylık süreçte 19,9 trilyon yuan (yaklaşık 2,73 trilyon dolar) seviyesine geriledi. Önemli bir detay olarak, merkezi hükümetin bütçe gelirlerinin %2,5 azaldığı, buna karşın yerel yönetimlerin bütçe gelirlerinin %1,1 oranında arttığı belirtildi.

Aynı dönemde bütçe harcamalarında ise %2,8 lik bir artış görüldü. Merkez hükümetin harcamaları %8,1, yerel yönetimlerin harcamaları ise %1,9 oranında yükseldi. Önceki yıl, 2023 yılının 11 ayında bütçe gelirlerinin 20,01 trilyon yuan (yaklaşık 2,83 trilyon dolar) seviyelerine ulaştığı bildirilmişti.