Çin'de Deflasyon Eğilimi Devam Ediyor: Tüketici ve Üretici Fiyatları Düşüyor

Çin'de Deflasyon Eğilimi Sürüyor

Ağustos 2024 itibarıyla Çin'de tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre %0,4 artarken, üretici fiyatları %2,8 azaldı. Bu yılın Eylül ayında tüketici fiyatlarındaki artış devam ederken, üretici fiyatlarındaki düşüş gözlemlenmeye devam etti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu Verileri

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), Eylül 2024'e ait fiyat artışlarına dair verileri yayınladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) %0,4 oranında artarken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) %2,8 oranında geriledi. Sonuç olarak, deflasyon eğilimi hala hissediliyor. Tüketici Fiyatlarındaki Durgunluk

TÜFE, Şubat 2023'ten bu yana %1'in altında seyretti. Bunga göre, %0,8'lik bir gerileme Eylül 2009'dan bu yana kaydedilen en hızlı düşüş oldu. Çeşitli bayram dönemlerinde yaşanan harcamalarla birlikte tüketici fiyatları ayda değişken artışler gösterdi. Ancak analistler, TÜFE'deki durgunluğun deflasyon endişelerini artırdığını belirtiyor.

Üretici fiyatları, Ekim 2022'den bu yana düşüş göstermekte olup, bu yıl içinde birçok ayda gerilemeler kaydedildi. Düşük iç talep, yerel yönetimlerin borç riskleri ve gayrimenkul sektöründeki sorunlar, dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin'in büyümesini olumsuz etkiliyor.

Ekonomik Canlanma Beklentileri

Pekin hükümeti, ekonomiyi canlandırmaya yönelik bazı adımlar attı. Çin Merkez Bankası, faiz indirimleri ve konut kredisi düzenlemeleri gibi politikaları devreye soktu. Bu adımlar, borsa piyasalarında anlık bir yükseliş sağlasa da, Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'nun bekleneni karşılayamaması piyasalarda satışlara yol açtı. Ayrıca, Maliye Bakanlığı'nın bütçe düzenlemeleri de piyasa beklentilerinin altında kalması nedeniyle aşağı yönlü eğilimi sürdürdü.