Çin'de Genç İşsizlik Oranı Düşüşte: Son Veriler Açıklandı

Çin'de Genç İşsizlik Oranı Düşüş Eğiliminde

Çin'de genç işsizlik oranı, genel işsizlikle kıyaslandığında yüksek olmasına rağmen, son 3 ayda belirgin bir azalma eğilimi göstermektedir. Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), Kasım 2024 dönemine ait yaş gruplarına göre işsizlik oranlarını yayımladı.

Genç İşsizlik Oranı Düşüşte

Buna göre, 16-24 yaş grubunda işsizlik oranı, Ekim ayında %17,1 iken, Kasım ayında %16,1'e gerilemiştir. Ağustos ayında %18,8 ile bu yılın en yüksek seviyesine ulaşan genç işsizlik oranı, Eylül'de %17,6'ya ve Ekim'de ise %17,1'e düşmüştü.

Genel İşsizlik ve Genç İşsizlik Arasındaki Fark

Çin'de genel işsizlik oranı %5 civarında iken, genç işsizlik oranı bu oranın oldukça üzerinde seyretmektedir. Ulusal İstatistik Bürosu, 16-24 yaş aralığında işsizliğin Temmuz 2023'te %21,3 ile rekordüzeyine ulaştıktan sonra, yaş gruplarına göre işsizlik verilerini açıklamayı durdurmuştur.

Yeni Hesaplama Yöntemi

Aralık 2023 itibarıyla, öğrenim gören lise ve üniversite öğrencilerinin hariç tutulduğu yeni bir hesaplama yöntemi uygulanmaya başlanmıştır. Bu durum, genç işsizlik oranlarının daha sağlıklı bir şekilde izlenmesine olanak tanıyacaktır.