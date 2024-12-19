DOLAR
35,08 -0,13%
EURO
36,59 -0,66%
ALTIN
2.928,17 -0,4%
BITCOIN
3.597.423,05 -1,2%

Çin'de Genç İşsizlik Oranı Düşüşte: Son Veriler Açıklandı

Çin'de genç işsizlik oranı son 3 ayda azalma eğiliminde. Ekim ayında yüzde 17,1'den, kasımda 16,1'e geriledi.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 16:42
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 16:42
Çin'de Genç İşsizlik Oranı Düşüşte: Son Veriler Açıklandı

Çin'de Genç İşsizlik Oranı Düşüş Eğiliminde

Çin'de genç işsizlik oranı, genel işsizlikle kıyaslandığında yüksek olmasına rağmen, son 3 ayda belirgin bir azalma eğilimi göstermektedir. Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), Kasım 2024 dönemine ait yaş gruplarına göre işsizlik oranlarını yayımladı.

Genç İşsizlik Oranı Düşüşte

Buna göre, 16-24 yaş grubunda işsizlik oranı, Ekim ayında %17,1 iken, Kasım ayında %16,1'e gerilemiştir. Ağustos ayında %18,8 ile bu yılın en yüksek seviyesine ulaşan genç işsizlik oranı, Eylül'de %17,6'ya ve Ekim'de ise %17,1'e düşmüştü.

Genel İşsizlik ve Genç İşsizlik Arasındaki Fark

Çin'de genel işsizlik oranı %5 civarında iken, genç işsizlik oranı bu oranın oldukça üzerinde seyretmektedir. Ulusal İstatistik Bürosu, 16-24 yaş aralığında işsizliğin Temmuz 2023'te %21,3 ile rekordüzeyine ulaştıktan sonra, yaş gruplarına göre işsizlik verilerini açıklamayı durdurmuştur.

Yeni Hesaplama Yöntemi

Aralık 2023 itibarıyla, öğrenim gören lise ve üniversite öğrencilerinin hariç tutulduğu yeni bir hesaplama yöntemi uygulanmaya başlanmıştır. Bu durum, genç işsizlik oranlarının daha sağlıklı bir şekilde izlenmesine olanak tanıyacaktır.

İLGİLİ HABERLER

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ABD Ekonomisi Üçüncü Çeyrekte Beklentileri Aştı: %3,1 Büyüme
2
ILO'nun Avrupa ve Orta Asya Forumunda Kayıt Dışı Ekonomi Sorunları Ele Alındı
3
Philadelphia Fed İmalat Endeksi Aralık'ta Eksi Değerler Kaydetti
4
ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Düşüşte
5
Finans Zirvesi İstanbul'da: Sektörün Geleceği Tartışılıyor
6
TBMM Genel Kurulu'nda 2025 Bütçesi Görüşülüyor: TOGG Milli İftihar Kaynağımız
7
Sivas'ta Çamlıgöze ve Koyulhisar HES'lerin Özelleştirilmesi İçin Nihai Pazarlık Görüşmesi Yapıldı

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı