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Çin'de Konut Fiyatları Düşmeye Devam Ediyor

Çin'de konut fiyatları, borç sorunları ve azalan yatırımlar nedeniyle düşüş göstermeye devam ediyor. Hükümetin önlemleri etkili olmadı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 14:42
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 14:42
Çin'de Konut Fiyatları Düşmeye Devam Ediyor

Çin'de konut fiyatlarındaki düşüş ivmesi sürüyor. Hükümetin piyasayı canlandırma çabalarına rağmen, yeni konut fiyatları, büyük ve orta ölçekli 70 kentin tamamında azalma gösterdi.

Ulusal İstatistik Bürosu'nu tarafından açıklanan veriler doğrultusunda, Kasım 2024 itibarıyla yeni konut fiyatları, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 oranında bir düşüş yaşadı. İkinci el konut fiyatlarında ise yıllık düşüş yüzde 8,5 olarak kaydedildi.

Ayrıca, yeni konut fiyatları geçen aya göre yüzde 0,2, ikinci el konut fiyatları ise yüzde 0,3 oranında geriledi. Birinci kuşak kentler olarak adlandırılan Pekin, Şanghay, Guangcou ve Şıncın'da yıllık düşüş yüzde 4,3, ikinci kuşak kentlerde yüzde 5,8 ve üçüncü kuşak kentlerde ise yüzde 6,5 oldu.

İkinci el konut fiyatları açısından da birinci kuşak kentlerde yüzde 8, ikinci kuşak kentlerde yüzde 8,4 ve üçüncü kuşak kentlerde yüzde 8,8 düşüş saptandı.

Ülkede yeni konut fiyatları, son 17 aydır sürekli gerileyerek piyasadaki durgunluğun işaretlerini veriyor. Hükümetin ekonomik teşvik paketleri henüz beklenen etkiyi yaratmadı ve gayrimenkul sektöründeki borç sorunu önemini koruyor.

Kovid-19 salgını ile başlayan daralma, konut fiyatlarına baskı yapmaya devam ederken, Çin Merkez Bankası (PBoC) 24 Eylül'de konut kredisi faizlerini ve asgari teminat ödemelerini düşüreceğini açıkladı. Ayrıca, 21 Ekim'de gösterge faizi olan 5 yıllık kredi faiz oranında 25 baz puan indirim yapıldı ve faiz oranı %3,85'ten %3,6'ya çekildi.

Kasımdaki verilere göre, ülke genelindeki yerel yönetimler, konut satışlarını artırmak amacıyla 61 politika tedbiri duyurdu. Bu tedbirler arasında satış vergilerinin azaltılması, düzenlemelerin gevşetilmesi ve satışların sübvanse edilmesi yer aldı.

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