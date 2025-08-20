Çin'de LPR Sabitlendi: 1 Yıl %3, 5 Yıl %3,5

Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi duyurdu

Çin'de gösterge faiz işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) değişikliğe gidilmedi. Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi, 1 yıllık kredi faiz oranının %3 seviyesinde, 5 yıllık kredi faiz oranının ise %3,5'te sabit tutulduğunu bildirdi.

LPR, Çin'deki 18 banka'nın, Çin Merkez Bankası (PBoC)'nın borçlanma faizi üzerine koyduğu kar payı bildirimlerine göre belirleniyor ve 2019'dan bu yana ülkenin gösterge faizi işlevini görüyor.

Finansal piyasalarda 1 yıl vadeli kredi oranı genellikle kurumsal krediler için, 5 yıllık oran ise emlak kredileri için referans kabul ediliyor.

Kredi faiz oranlarındaki en son değişiklik Mayıs ayında gerçekleştirildi; o dönemde her iki vadede de 10 baz puanlık indirim yapılarak 1 yıllık oran %3,1'den %3'e, 5 yıllık oran ise %3,6'dan %3,5'e çekilmişti.