DOLAR
40,92 -0,05%
EURO
47,66 0,09%
ALTIN
4.372,24 0%
BITCOIN
4.661.251,64 -0,38%

Çin'de LPR Sabitlendi: 1 Yıl %3, 5 Yıl %3,5

Çin'in 1 ve 5 yıllık gösterge kredi faiz oranları (LPR) sabit kaldı; 1 yıl %3, 5 yıl %3,5 olarak korundu.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 11:16
Çin'de LPR Sabitlendi: 1 Yıl %3, 5 Yıl %3,5

Çin'de LPR Sabitlendi: 1 Yıl %3, 5 Yıl %3,5

Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi duyurdu

Çin'de gösterge faiz işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) değişikliğe gidilmedi. Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi, 1 yıllık kredi faiz oranının %3 seviyesinde, 5 yıllık kredi faiz oranının ise %3,5'te sabit tutulduğunu bildirdi.

LPR, Çin'deki 18 banka'nın, Çin Merkez Bankası (PBoC)'nın borçlanma faizi üzerine koyduğu kar payı bildirimlerine göre belirleniyor ve 2019'dan bu yana ülkenin gösterge faizi işlevini görüyor.

Finansal piyasalarda 1 yıl vadeli kredi oranı genellikle kurumsal krediler için, 5 yıllık oran ise emlak kredileri için referans kabul ediliyor.

Kredi faiz oranlarındaki en son değişiklik Mayıs ayında gerçekleştirildi; o dönemde her iki vadede de 10 baz puanlık indirim yapılarak 1 yıllık oran %3,1'den %3'e, 5 yıllık oran ise %3,6'dan %3,5'e çekilmişti.

İLGİLİ HABERLER

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çin'de LPR Sabitlendi: 1 Yıl %3, 5 Yıl %3,5
2
Çin'de 7 Ayda Bütçe Gelirleri Yavaş Artarken Harcamalar Hızlandı
3
42 Türkiye: Bilişim Vadisi'nde Yeni Nesil Yazılımcılar Yetişiyor
4
Üniversiteli Çalışan Sayısı 10 Milyonu Aştı
5
Türkiye'de Trafiğe Kayıtlı Elektrikli Otomobil Sayısı 289.457'ye Ulaştı
6
Küresel Plastik Anlaşması, Ekonomi ve İstihdam İçin Fırsatlar Sunuyor
7
2040'ta 206 Milyon EV Şarj Noktası Bekleniyor — Wood Mackenzie

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi