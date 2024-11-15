Çin Ekonomisinde Ekim Ayı Canlandırma Tedbirleri İle İç Talepte Güçlenme

Çin Ekonomisi İçin Umut Verici Veriler

Çin ekonomisi, Ekim ayında açıklanan canlandırma tedbirleri sonrasında iç talepte belirgin bir toparlanma yaşadı. Ülkenin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), Ekim 2024 ve yılın ilk 10 ayına ait sanayi üretimi, perakende satışlar, sabit sermaye yatırımları ve işsizlik rakamlarını kamuoyuna duyurdu.

Perakende Satışlarda Yukarı Yönlü Trend

Tüketim ölçütü olarak kabul edilen perakende satışlar, ekim ayında yıllık bazda yüzde 4,8 oranında artış göstererek Eylül ayındaki yüzde 3,2'lik artışı geride bıraktı. İç talepteki bu artış, Şubat ayından bu yana en yüksek seviye olarak dikkat çekiyor. Ekonomik veriler, tüketimdeki canlanmanın sürdüğünü işaret etmesine karşın, gayrimenkul yatırımlarındaki düşüşün hâlâ ekonomik büyüme üzerinde olumsuz etkisini sürdürdüğü kaydedildi.

Sanayi Üretiminde İvme Devam Ediyor

Yıllık cirosu 20 milyon yuan (yaklaşık 2,74 milyon dolar) üzerinde olan sanayi işletmeleri için hesaplanan sanayi üretimi, Ekim ayında yıllık bazda yüzde 5,3 oranında arttı. Ancak bu oran, Eylül’deki yüzde 5,4'lük artışın altında kaldı. Sabit sermaye yatırımları, 10 aylık dönemde yıllık yüzde 3,4 artarak, 9 aylık artış oranını korudu.

Gayrimenkul Sektöründe Devam Eden Düşüş

Çin’de gayrimenkul sektörü, Kovid-19 salgınından bu yana yaşanan daralma sebebiyle son 3 yıldır ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyen en önemli faktörlerin başında geliyor. Gayrimenkul yatırımları, 10 ayda yüzde 10,3 oranında gerileyerek, 9 ayda görülen yüzde 10,1'lik düşüşü sürdürdü. Hükümetin mortgage faizlerinde yaptığı indirim sonrasında yeni konut satışları, Ekim ayında yıllık bazda yüzde 0,9 artış göstererek, Haziran ayından sonra ilk kez bir toparlanma sinyali verdi.

İşsizlik Oranı Düşüşte

Eylülde yüzde 5,1 olarak kaydedilen kentlerdeki genel işsizlik oranı, Ekim ayında yüzde 5'e geriledi. Çin ekonomisi, yılın ilk 9 ayında yüzde 4,8 büyüyerek, hükümetin yıl sonu için öngördüğü yüzde 5 civarındaki büyüme hedefinin altında kaldı. Yerel yönetimlerin borç sorunları, gayrimenkul sektöründeki sıkıntılar ve zayıflayan iç talep gibi kronik sorunlar, ekonomik büyümeyi olumsuz etkiliyor.

Canlandırma Tedbirleri ve Ekonomik Aktivite

Son haftalarda, hükümet ve ekonomi yönetimi, yıllık büyüme hedefinin gerisinde kalan büyümeyi canlandırmak için çeşitli tedbirler açıkladı. Çin Merkez Bankası (PBoC), Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC), Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı, düşüşteki gayrimenkul sektörünü canlandırmak ve yerel yönetimlerle ilgili finansman sorunlarını çözmek için aşamalı politikalar geliştirdiler.

Canlandırma tedbirlerinin ekonomiye somut etkileri belirmeye başladı; imalat sanayinde ekonomik aktivite, Ekim ayında 5 ay aradan sonra ilk kez genişleme kaydetti. UİB verilerine göre, imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Ekim ayında 0,3 puan artarak 50,1'e yükseldi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.