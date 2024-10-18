Çin Ekonomisinde Üçüncü Çeyrek Büyüme Verileri

Çin Ekonomisi Üçüncü Çeyrekte Yüzde 4,6 Büyüdü

2024 yılının üçüncü çeyreğinde, Çin ekonomisi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 büyüme kaydetti. Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) tarafından açıklanan verilere göre, Çin'de Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) Ocak-Eylül 2024 döneminde 94,97 trilyon yuana (yaklaşık 13,34 trilyon dolar) ulaştı.

İlk Üç Çeyrek Büyüme ve Ekonomik Hedefler

İlk üç çeyrekteki yıllık büyüme yüzde 4,8 olarak kaydedilirken, hükümetin bu yıl için belirlediği "yüzde 5 civarında" büyüme hedefinin yakalanıp yakalanamayacağı konusunda endişeler artmış durumda. 2024'ün ilk çeyreğinde ekonomi yüzde 5,3, ikinci çeyreğinde ise yüzde 4,7 büyümüştü.

Ekonomik İyileşme İşaretleri

Eylül ayı ekonomik verileri, üretim ve tüketimdeki iyileşmeye işaret ederken, gayrimenkul yatırımlarındaki sürekli düşüş ekonomik büyüme üzerindeki negatif etkisini sürdürmekte. Sanayi üretimi, eylül ayında yıllık bazda yüzde 5,4 artış gösterdi ve bu, ağustos ayındaki yüzde 4,5 artışın üstünde bir performans sergiledi.

Gayrimenkul Sektöründeki Düşüş Devam Ediyor

Çin'de gayrimenkul sektörü son 3 yılın en önemli ekonomik zorluklarından biri haline geldi. İlk 9 ayda gayrimenkul yatırımları yüzde 10,1 azalarak son iki yıldaki düşüşünü sürdürdü. Hükümetin bu sektörü canlandırmaya yönelik politikaları ise henüz etkisini gösterememekte.

İşsizlik Oranları ve Ekonomi Yönetimi

Ağustos ayında %5,3 seviyesinde bulunan şehirlerdeki genel işsizlik oranı, eylülde %5,1'e geriledi. Genç işsizlik oranı ise rekor seviyelerde seyretmeye devam ediyor. Çin hükümeti, mart ayında gerçekleştirilen Ulusal Halk Kongresi'nde bu yıl için %5 civarında bir büyüme hedeflemişti.

Ekonomi Yönetimindeki Canlandırma Çabaları

Son haftalarda hükümet ve ekonomi yönetiminden sorumlu kuruluşlar, büyümeyi canlandırmak adına çeşitli politika adımları duyurmuşlardır. Çin Merkez Bankası, Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, Maliye Bakanlığı ve Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanlığı, gayrimenkul sektörünü canlandırmak ve yerel yönetimlerin finansman sıkıntılarını çözmeye yönelik aşamalı politikaları açıklamıştır. Bazı tedbirler piyasalar tarafından olumlu yanıt bulurken, diğerlerinin beklentileri karşılamadığı görülmektedir.