Çin, Elektrikli Araç Satışlarıyla Dünyayı İkiye Katladı

2024'te toplam 11,3 milyon elektrikli araç satan Çin, küresel satışların neredeyse iki katını oluşturdu.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 11:10
Çin, Elektrikli Araç Satışlarıyla Dünyayı İkiye Katladı

Çin'in Elektrikli Araç Satışları Rekor Kırdı

Küresel elektrikli araç satışları 2024'te 17 milyonu aşarken, Çin'de toplam 11,3 milyon elektrikli araç satılmıştır. Bu büyüme, dünya genelindeki araç satışlarının neredeyse iki katını oluşturuyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre, 2024'te dünya çapında elektrikli araç satışları, 2023'teki 14 milyon seviyesine kıyasla yaklaşık yüzde 25 artış gösterdi. Toplam elektrikli araç satışları, geçen yıl kaydedilen tüm araç satışlarının %20'sini oluşturdu.

Çin'deki Hızlı Büyüme

Çin, elektrikli araç satışlarındaki gerçekleşen hızlı büyümenin lideri konumunda. Geçen yıl, küresel elektrikli araç satışlarının yaklaşık üçte ikisi burada kaydedildi ve Çin'deki satışlar %40 oranında büyüdü. 2024 yılında ulaşan 11,3 milyonluk satış, tek başına dünyanın geri kalanında gerçekleşen tüm satışların neredeyse iki katıdır.

Uzun menzilli elektrikli araçlara yönelik artan talep ve hükümetin uyguladığı sübvansiyonlar gibi araç takas programları, bu büyümeyi destekleyen ana etkenler arasında yer alıyor.

Diğer Pazarlar: ABD ve Avrupa

Elektrikli araç satışları, ABD'de de %10 artışla 1,5 milyon seviyesine ulaştı. Bu artış, yeni modellerin lanse edilmesi ve tüketicilere sunulan teşviklerden kaynaklandı. Ancak, ABD Başkanı Donald Trump'ın teşvikler üzerindeki belirsiz açıklamaları sektördeki görünüm üzerinde soru işaretleri yaratıyor.

Ayrıca, Avrupa'da elektrikli araç satışları 3,2 milyon olarak hesaplandı. Avrupa Birliği ülkelerindeki zayıflama, özellikle Almanya kaynaklı, geçen yıl %6'lık bir gerilemeye yol açtı. Öte yandan, İngiltere, sıfır emisyon araç zorunluluğunun yürürlüğe girmesiyle birlikte bataryalı elektrikli araç satışlarının lideri haline geldi.

Gelişmekte Olan Ülkelerde Artış

Çin dışındaki gelişmekte olan ülkelerde elektrikli araç satışlarında yıllık %80 büyüme kaydedildi. Brezilya ve Endonezya'da bu büyüme sırasıyla %140 ve %190 olarak ölçüldü.

Gelecek Öngörüleri

İngiltere merkezli araştırma şirketi Rho Motion, elektrikli araç satışlarının bu yıl da artmaya devam edeceğini öngörüyor. Bu yıl %18 artışla toplam elektrikli araç satışlarının 20 milyonu aşması beklenirken, %65'inin Çin'den gerçekleşmesi öngörülüyor.

Ayrıca, Avrupa ülkelerinde elektrikli araç satışlarının %15 artışla 3,5 milyon seviyesine ulaşması, ABD ve Kanada'da da 2,1 milyon elektrikli araç satılması bekleniyor.

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