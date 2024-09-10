Çin İhracatı Güçlü Şekilde Artarken İthalatında Dalgalanma Devam Ediyor

Çin İhracatında İvme Devam Ediyor

Çin'in son verileri, ülkenin ihracatında ağustos ayında yıllık bazda %8,7 oranında bir artış kaydedildiğini gösteriyor. Bu artışla birlikte, ihracat tutarı 308,6 milyar dolara ulaşırken, ithalat ise %0,5 artışla 217,6 milyar dolara yükseldi. Sonuç olarak, dış ticaret fazlası 91 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İthalat Performansındaki Dalgalanmalar

Analizler, Çin'in ihracatı ağustos ayında beklenenden daha iyi bir performans sergilediği halde, ithalattaki az miktardaki artışın Temmuz ayındaki %7,2 artışın gerisinde kalmasından dolayı dikkat çekiyor.

Ekonomik Koşullara Dikkat

Son dönemde, yüksek enflasyonun etkisiyle Çin ekonomisi ihracatta daha rekabetçi bir görüntü sergilerken, iç talep ve tüketici güvenindeki zayıflık ithalatın dalgalanmasına neden oluyor. Uzmanlar, ihracattaki bu artışın bir parçasının da geçen yılın aynı dönemindeki düşük baz etkisi olduğunu belirtiyor.

Ağustos Ayında İthalatın Seyri

Öte yandan, Çin'in ithalatı ağustos ayındaki verilerde, geçen yılın aynı dönemindeki düşük baza rağmen yalnızca %0,5 artış gösterdi. İlk iki ayda %3,5 artışla başlasa da, mart ayında %1,9 gerileyen ithalat, nisanda %8,4, mayısta %1,8 artış kaydetti. Ancak haziranda %2,3 azalmadan sonra, temmuz ayında %7,2'lik bir artış sergiledi.