Çin İhracatında Rekor Artış

Çin İhracatında Tarihi Artış

Çin'de ihracat, ekim ayında yıllık yüzde 12,7 oranında artış göstererek 309 milyar dolara ulaştı. Bu, son 27 ayın en yüksek artış oranı olarak kayıtlara geçti.

Ön Sevkiyat Etkisi

İhracattaki bu artış, ABD'de Donald Trump'ın başkan seçileceği ve onun döneminde Çin'e yönelik gümrük tarifelerinin artırılacağı beklentisiyle yapılan ön sevkiyatların etkisiyle gerçekleşti.

Analistler, Çinli ihracatçıların Trump'ın seçim kampanyasında gümrük tarifelerini yüzde 60'a kadar yükseltebileceğini ifade etmesinin, bu durumu tetiklediğine inanıyor.

İthalatta Düşüş

Öte yandan, Çin'in ithalatı ekimde yüzde 2,3 azalarak 213,3 milyar dolar seviyesine geriledi. Dış ticaret fazlası ise 95,7 milyar dolar olarak hesaplandı.

İthalattaki bu düşüş, iç talep ve tüketici güvenindeki zayıflığın bir sonucu olarak değerlendiriliyor. İlk iki ayda yıllık yüzde 3,5 artış gösteren ithalat, sonrasında dalgalı bir seyir izleyerek duraksama dönemine girdi.