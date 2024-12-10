Çin İhracatındaki Artış, Trump'ın Gümrük Tarife Beklentileriyle Yavaşladı

Çin İhracatının Kasım Performansı

Çin'de ihracat, Kasım ayında yıllık bazda yüzde 6,7 artarak 312,31 milyar dolara yükseldi. Bu rakam, **Ekim** ayındaki yüzde 12,7'lik artışın oldukça gerisinde kaldı.

Trump'ın Seçilmesi ve Beklentiler

Bu düşüş, Donald Trump'ın başkan seçilmesiyle birlikte, göreve geldikten sonra gümrük tarifelerini artıracağı yönündeki beklentilerle açıklanıyor. Seçim sürecinde Trump, Çin'den ihraç edilen ürünler için gümrük tarifelerinin yüzde 60'a kadar yükseltilebileceğini belirtmişti.

Analistlere göre, Çinli ihracatçılar, Trump'ın başkan olacağı yönündeki tahminler doğrultusunda, yoğun bir ön sevkiyat dönemine girmişti.

Geçmiş Dönem Performansı

2024 yılının ilk iki ayında ihracat, yüzde 7,1 artış gösterirken, Mart ayında yüzde 7,5 azalma yaşandı. Ardından gelen aylarda ihracatta dalgalanmalar gözlemlendi ve Temmuz ayında yüzde 7, Ağustos ayında ise yüzde 8,7 artış kaydedildi.

İthalatta Düşüş

Öte yandan, Çin'in ithalatı ise Kasım ayında yıllık bazda yüzde 3,9 azalarak 214,87 milyar dolara geriledi. Bu düşüş, Ekim ayındaki yüzde 2,3 olan düşüşten daha belirgin bir seviyede oldu. Ülkenin dış ticaret fazlası ise 97,44 milyar dolar olarak hesaplandı.

Analistler, Çin'de iç talep ve tüketici güveninin zayıf olduğu için ithalatta bir durgunluğun ortaya çıktığına dikkat çekti.

İthalat Trendleri

İlk iki ayda yıllık bazda yüzde 3,5 artış gösteren ithalat, Mart ayında yüzde 1,9 düşerken, Nisan ayında yüzde 8,4 gerilemiştir. Mayıs ayında ise yüzde 1,8 artış kaydedilmiştir. Dış ticarette dalgalanmalar devam ederken, yılın ilerleyen aylarında ithalattaki durgunluk dikkat çekmeye devam ediyor.