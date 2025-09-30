Çin İmalat PMI Eylül 2025: 49,8 ile Daralma Sürüyor

Çin İmalat PMI Eylül 2025: 49,8 ile daralma seyrini sürdürdü

Çin'de imalat sanayisindeki ekonomik aktivite, Eylül ayında bir önceki aya göre artış kaydetse de daralma trendini sürdürdü. Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Eylül 2025'te bir önceki aya göre 0,4 puan artarak 49,8 seviyesine yükseldi.

İmalat PMI verileri ve aylık seyrin özeti

Endeks, imalat sanayisindeki ekonomik aktiviteyi ölçüyor ve 6 aydır daralma bölgesinde seyrediyor. Bu yılın başındaki hareket şu şekildeydi: Ocak 49,1'e gerileme, Şubat 50,2, Mart 50,5 ile genişleme sinyali. Nisan ayında ABD ile yaşanan tarife restleşmesinin etkisiyle endeks 49'a gerileyerek son 16 ayın en düşük seviyesini gördü. Ardından Mayıs 49,5, Haziran 49,7, Temmuz 49,3 ve Ağustos 49,4 ile daralma eğilimi devam etti.

Analistler, Çin imalat sektörünün büyük ölçüde ihracata dayalı yapısı ve Çin ile ABD arasında devam eden tarife müzakerelerinin henüz sonuçlanmamış olması nedeniyle belirsizliğin ekonomik aktiviteyi olumsuz etkilemeyi sürdürdüğünü vurguluyor.

İmalat dışı PMI

Hizmetler, inşaat, madencilik ve tarım gibi sektörleri kapsayan imalat dışı PMI endeksi ise Eylül'de 0,3 puan gerileyerek büyüme-daralma eşiği olan 50 puan'da kaldı. Bu endeks yıl içinde Ocak 50,2, Şubat 50,4, Mart 50,8, Nisan 50,4, Mayıs 50,3, Haziran 50,5, Temmuz 50,1 ve Ağustos 50,3 seviyelerini almıştı.

PMI endeksleri, imalat ve imalat dışı sektörlerde faaliyet yürüten şirketlerin satın alma yöneticilerinin sağladığı verilerle hazırlanıyor; 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerde artışı, altındaki değerler ise azalışı işaret ediyor.