Çin İmalat Sektöründe Genişleme İşaretleri

Çin'de İmalat Sektörü Genişliyor

Çin, Ekim ayında imalat sanayi aktivitesinde beklenen genişlemeyi gerçekleştirdi. Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) tarafından açıklanan verilere göre, imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekimde 0,3 puan artış göstererek 50,1 seviyesine yükseldi.

Son 5 Ayın En Yüksek Seviyesi

Mayıs ayında 50 puanın altına gerileyen PMI, son 5 ayda büyüme eşiğinin üzerine çıkamamıştı. UİB kıdemli istatistikçisi Cao Çinghı, hammadde satın alma alt endeksinin 8,3 puan artış göstererek bu genel toparlamada önemli bir rol oynadığına değindi. Ayrıca, imalat ve operasyon aktivitesi beklentisi alt endeksinin 2 puan artarak 54'e yükseldiğini, bunun son 4 aydaki en yüksek seviye olduğunu vurguladı. Cao, piyasada artan beklenti ve güvenin ekonomiye olumlu katkı sağladığını belirtti.

Dış Talepte Zayıflık

Öte yandan, imalat sanayi PMI içindeki yeni ihracat siparişleri alt endeksi, Eylül ayında 47,5 iken Ekim'de %47,3'e gerileyerek dış talepteki süregelen zayıflığı gözler önüne seriyor. PMI endeksi, Ocak ayında 49,2, Şubat'ta 49,1 olarak kaydedildi. Mart'ta ise bu değer 50,8'e yükselerek son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Nisan ayında 50,4'e gerilese de büyüme eşiğini aşmayı başarmıştı. Mayıs'ta 49,5'e gerileyen endeks, Haziran'da sabit kalarak Temmuz'da 49,4 ve Ağustos'ta 49,1 seviyelerine düştü; Eylül'de ise tekrar 49,8'e yükselerek büyüme eşiğine yaklaşmıştı.

İmalat Dışı Sektör de Büyüyor

İmalat dışı PMI, hizmetler, inşaat, madencilik ve tarım gibi sektörü kapsayan bir diğer önemli gösterge olarak Eylül ayında 50 seviyesindeyken, Ekim'de 50,2'ye yükseldi. İmalat dışı PMI içindeki hizmetler alt endeksi 49,9'dan 50,1'e yükselirken, inşaat sektörü alt endeksi 50,7'den 50,4'e gerileyerek dikkat çekti.

50’nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerdeki artışı, altındaki değerler ise azalışı işaret ediyor.