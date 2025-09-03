Çin'in Çelik Talebinde 10 Yıllık Düşüş: Yıllık 5–7 Milyon Ton Azalma

Wood Mackenzie verileri, dünyanın en büyük çelik tüketicisi Çin'in çelik talebinde önümüzdeki 10 yılda yıllık 5 ila 7 milyon metrik ton azalmanın beklendiğini gösteriyor. Uzun vadeli yapı ve ekonomik model değişimleri, çelik talebi üzerinde kalıcı bir baskı oluşturuyor.

Öne çıkan veriler

Rapora göre Çin'in küresel çelik talebindeki payı, geçen yılki %49 seviyesinden 2050'ye kadar %31'e gerileyecek. Buna karşılık Hindistan'ın çelik tüketimi neredeyse üç kat artarak küresel payını %8'den %21'e yükseltecek.

Güneydoğu Asya'nın payı ise %5'ten %10'a çıkması bekleniyor; bu artışta özellikle Vietnam, Tayland ve Endonezya'daki hızlı sanayileşme etkili olacak.

Ticaret, kapasite ve üretimdeki baskılar

Wood Mackenzie, küresel çelik ticaretinin de daralmakta olduğunu belirtiyor. Raporda, 2024'te 381 milyon ton olan çelik ihracatının bu yıl %5,4 oranında düşeceği öngörülüyor. Uzun vadede ticaret yoğunluğunun bugünkü %25 seviyesinden 2050'ye kadar %12'ye gerileyeceği tahmin ediliyor.

Şirketin kıdemli araştırma analisti Charvi Trivedi ise Çin'deki arz fazlasının boyutunun eşine az rastlanır olduğunu vurgulayarak, '2025'te 50 milyon tonluk bir fazlalık, uzun vadede ise 350 milyon tona kadar çıkabilir.' ifadelerini kullandı.

Öte yandan, geçen yıl Hindistan'da %8 büyüyen çelik pazarının bu yıl %7 büyüyeceği hesaplanıyor; büyüme, hükümet destekli altyapı projeleri ve özellikle otomotiv ile makine sektörlerindeki genişlemeyle destekleniyor.

Yeşil dönüşüm için hükümet desteği çağrısı

Analistler, aşırı kapasite ve düşük kâr marjlarının, özellikle Avrupa ve Çin'de 'yeşil çelik' yatırımlarını zorladığı uyarısında bulunuyor. Raporda, sektörün düşük karbonlu üretime geçişini hızlandırmak için daha güçlü hükümet desteği ve daha net düzenlemelerin şart olduğu vurgulanıyor.