Çin'in Döviz Rezervleri Şubatta 3 Trilyon 230 Milyar Doları Aştı

Çin'in döviz rezervi varlıklarının, şubat ayında 3 trilyon 230 milyar dolara ulaştığı bildirildi. Çin Devlet Döviz Takas İdaresi, Şubat 2025 dönemine ait döviz rezervi verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin döviz rezervleri, şubat sonunda bir önceki aya göre 18,2 milyar dolarlık bir artış kaydetti. Ocak ayına

Açıklamada, şubat ayında ABD doları endeksinin düştüğü, buna karşın küresel finansal varlıkların fiyatlarının karışık seyrettiği belirtildi. Bu çerçevede, döviz rezervlerindeki artışın takas işlemleri ile varlık fiyatlarındaki değişimin bileşik etkisinden kaynaklandığı vurgulandı.

Öte yandan, Çin'in döviz rezervleri, son 15 aydır 3,2 trilyon doların üzerinde seyretmektedir.