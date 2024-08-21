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Çin'in Tahvil Piyasasına Müdahalesi ve Finansal İstikrar Endişeleri

Çin, tahvil piyasasındaki arza yönelik müdahaleleri nedeniyle finansal istikrarsızlık endişeleri yaşıyor. Yatırımcılar, daha güvenli tahvillere yöneliyor.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 11:05
Çin'in Tahvil Piyasasına Müdahalesi ve Finansal İstikrar Endişeleri

Çin'in Tahvil Piyasasına Müdahalesi

MAHMUT ÇİL - Çin hükümeti, tahvil piyasasındaki güçlü talebin bir "balon" yaratma potansiyeli taşımasından endişe ediyor.

Yatırımcıların Tahvillere Yönelimi

Yatırımcılar, hisse senedi piyasalarından ve daralan emlak sektöründen uzaklaşarak, daha güvenli getiriler sunan devlet tahvillerine yöneliyor. Bu durum, Çinli yetkililerin başlıca endişe kaynaklarından biri haline geldi.

Regülasyon Gelişmeleri

Geçtiğimiz hafta, Çin'in bankalar arası düzenleyici organı, tahvil piyasasındaki olası manipülasyonlara karşı dört kırsal ticari bankayı soruşturacaklarını duyurdu. Ayrıca, uygun olmayan davranışlar sergileyen bazı finans kuruluşları için Çin Merkez Bankası (PBoC) tarafından ceza uygulanması gerektiği belirtildi.

Faizlerin Düşmesi ve Beklentiler

PBoC, tahvil piyasasındaki ivmeyi kontrol altına almak için açık piyasa işlemleri yoluyla nakit sağlamayı durdurdu. Analistler, bu müdahalenin tahvil piyasasında kaydedilen büyük yükselişi soğutma amacı taşıdığını ifade ediyor.

10 Yıllık Tahvil Getirilerinin Durumu

Çin'in 10 yıllık tahvil getirileri, yıl boyunca düşüş gösterdi ve geçen ay 2,12 ile en düşük seviyeye ulaştı. Bugün itibarıyla, bu getiri %2,19 düzeyinde yer alıyor ve 2020'daki %3,36 seviyesinin oldukça altında kalıyor.

Alternatif Yatırım Araçları

Analistler, tahvil piyasasına olan ilginin artmasında, yerel yatırımcılar arasındaki talebin yanı sıra, bankaların ilgili politikalarının etkili olduğunu belirtiyor. Yatırımcılar, düzenli ödeme ve devlet garantisi nedeniyle tahvillere yöneliyor. Bu talep, tahvil fiyatlarının artmasına ve faizlerinin düşmesine yol açıyor.

Konut Piyasası ve Yatırımlar

Çin'in konut sektöründeki olumsuz görünüm, altın ve tahvil yatırımları için daha cazip bir ortam yaratmaktadır. Bazı analistler, PBoC'nin aldığı önlemlere rağmen tahvil pazarında bir boğa sürecinin devam ettiğine inanıyor.

Silicon Valley Bank ve Finansal Riskler

Analistler, PBoC'nin, Silicon Valley Bank'ın (SVB) iflası nedeniyle oluşan riskleri de dikkate alarak yüksek getiri vaadi sunan kaldıraçlı fonlara olan ilgiyi değerlendirdi. SVB, elindeki tahvil pozisyonlarındaki zararları karşılayamayınca sorunlar yaşamıştı. Şirket, Mart 2023'te büyük bir sermaye artırımı duyurmuştu.

Çin hükümeti, bankaların gelecekte değişecek para politikaları dolayısıyla tahvil işlemlerinde zarar etmelerinin finansal istikrarsızlık yaratabileceğinden endişe ediyor.

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